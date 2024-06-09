Ушная сера, перхоть и струпья. Названы неочевидные индикаторы здоровья

В первую очередь журналисты посоветовали обратить внимание на перхоть. Шелушение кожи головы может говорить о грибковых заболеваниях, экземе или псориазе.

Струпья на месте порезов - это естественная реакция организма на ранения. Благодаря им кровь сворачивается и рана быстро заживает. Засохшие корочки должны иметь красно-коричневый цвет. Если на них образуется желтый гной, это говорит о развитии инфекции. Другой признак - покраснение неповрежденной кожи вокруг струпа.

Сера, скапливающаяся в ушах, может вызывать ухудшение слуха. Обычно она бывает желтого или коричневого цвета. Но если на ней появились красные или зеленые пятна и добавился неприятный запах, это может говорить о развитии ушной инфекции.

Ранее ученые перечислили признаки того, что человек скоро умрет.