09 июня 2024, 22:33

Ушная сера, перхоть и струпья. Названы неочевидные индикаторы здоровья

Freepik
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Неприятные реакции организма, такие как ушная сера, перхоть и струпья на месте порезов, могут говорить о проблемах со здоровьем. Об этом сообщил телеканал CNN.

В первую очередь журналисты посоветовали обратить внимание на перхоть. Шелушение кожи головы может говорить о грибковых заболеваниях, экземе или псориазе.

Струпья на месте порезов - это естественная реакция организма на ранения. Благодаря им кровь сворачивается и рана быстро заживает. Засохшие корочки должны иметь красно-коричневый цвет. Если на них образуется желтый гной, это говорит о развитии инфекции. Другой признак - покраснение неповрежденной кожи вокруг струпа.

Сера, скапливающаяся в ушах, может вызывать ухудшение слуха. Обычно она бывает желтого или коричневого цвета. Но если на ней появились красные или зеленые пятна и добавился неприятный запах, это может говорить о развитии ушной инфекции.

Ранее ученые перечислили признаки того, что человек скоро умрет.

Болезни Ученые
09 июня 2024, 21:54
В России выросла заболеваемость корью, коклюшем и бруцеллезом
РИА «Новости»
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Роспотребнадзор сообщил, что в 2023 году в России выросла заболеваемость опасными инфекциями, в частности, корью, паротитом, коклюшем, бруцеллезом и другими. Ежегодный доклад ведомства изучил РБК.

В докладе говорится, что в прошлом году на 30% снизилась заболеваемость инфекционными и паразитарными заболеваниями. При этом стали регистрировать больше случаев по другим болезням. В 7,6 раза увеличилась заболеваемость коклюшем, в семь раз - корью, в 2,8 - раза гемофильной инфекцией.

По подсчетам ведомства, экономический ущерб от 34 инфекционных болезней составил около одного триллиона рублей, потраченных на лечение.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович связала рост числа ряда инфекционных заболеваний с притоком мигрантов, которые не имели возможности вакцинироваться.

«Еще одна причина - сниженный иммунитет после пандемии COVID-19», - отметили в публикации.

При этом Попович усомнилась в том, что в ближайший год ситуация с распространением инфекций улучшится. Дальнейшее распространение заболеваний не остановить без формирования устойчивого коллективного иммунитета за счет охвата населения вакцинацией, активизации борьбы с «антипрививочниками» и пересмотра нацкалендаря профилактических прививок.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о снижении показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией [VV1] - на 7,5% по сравнению с 2022 годом.

Болезни Роспотребнадзор
09 июня 2024, 09:59
Новосибирские нейрохирурги спасли женщину с опухолью мозга размером с теннисный мяч
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Врачи Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии провели сложную операцию по удалению опухоли головного мозга у 44-летней пациентки. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Жительница Новосибирска на протяжении 10 лет ходила с отеком над левым виском. Она обратилась к врачам только после того, как новообразование сильно увеличилось. Женщина объяснила, что отек не вызывал у нее никаких болей и дискомфорта.

«Но в последнее время начала расти опухоль - все больше и больше. Я не могу сейчас ответить, почему затянула с обращением, я понимаю, что была не права, но меня ничего не беспокоило», - отметила 44-летняя пациентка.

Врачи выявили у нее доброкачественную менингиому размером с теннисный мяч, которая могла привести к потере зрения. Нейрохирурги проводили операцию на протяжении девяти часов, для восстановления черепа они установили титановую пластину.

Ранее хирурги Московского областного научно-исследовательского клинического института вырезали шестисантиметровую опухоль головного мозга 62-летней пациентки. Из-за менингиомы у женщины возникли проблемы с речью.

Болезни Врачи Женщины Россия Медицина
09 июня 2024, 09:34
Названо число зараженных коронавирусом россиян
РИА «Новости»
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В России коронавирусной инфекцией COVID-19 заражены порядка 80 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, из них около 20 тысяч находятся в медицинских учреждениях. Медики на постоянной основе отслеживают изменчивость вируса, идет мониторинг эффективности терапии ковида и вакцин.

«Отечественная система здравоохранения в случае появления каких-либо новых вызовов способна быстро среагировать и подстроиться под ситуацию благодаря большому опыту работы в пандемию», - сказал Мурашко.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что на сегодняшний день со стороны коронавируса нет серьезного риска для жизни и нормального функционирования людей. Попова не исключила новых волн заболеваемости ковидом, при этом оговорилась, что они могут быть обусловлены совокупностью самых различных факторов.

Здравоохранение Главное о COVID-19
09 июня 2024, 03:52
Врач назвал причину неукротимой тяги к сладостям
Freepik
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Пищевые причуды человека, в том числе неукротимая тяга к сладким продуктам, могут сигнализировать о состоянии организма, дефиците каких-либо витаминов, аминокислот, минералов или белка. Об этом «Аргументам и фактам» рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог, завотделением гастроэнтерологии Пушкинской больницы имени профессора Розанова Мария Колесникова.

По ее словам, если появляются странные пищевые пристрастия, например, запить селедку молоком, но с пищеварением все нормально, обязательно надо выяснить, чего в организме не хватает.

Если речь идет о сладком, то достаточно съесть кусочек шоколада, а не несколько плиток. В противном случае стоит предположить наличие белкового дефицита, проконсультироваться с врачом и сдать анализы крови. Также нужно добавить в рацион мясо, рыбу, яйца и творог.

«Когда со здоровьем все в норме, человек не будет испытывать постоянную и неконтролируемую тягу к чему-либо.», - подчеркнула Колесникова.

Несколько лет назад кремлевский эндокринолог Егана Королева развеяла миф , что употребление сладостей улучшает настроение.

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