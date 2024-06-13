Уролог рассказал, какие продукты повышают мужское либидо

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«Первыми в меню стоят устрицы. Эти моллюски, известные своими свойствами афродизиака, богаты цинком, минералом, необходимым для выработки тестостерона. Тестостерон <…> играет центральную роль в регулировании либидо», - написали в публикации.

Далее в списке рекомендованных Уайтом продуктов идут орехи, в большей степени грецкие. В них содержатся жирные кислоты, которые необходимы для поддержки гормонального фона.

Третье место занял темный шоколад. В нем присутствуют флавоноиды, которые работают как антиоксидант. Он может поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы, важное для кровоснабжения половых органов.

Ранее ученые из Каролинского института выяснили, что частые эрекции укрепляют мужское здоровье и восстанавливают эректильную функцию. Также специалисты опровергли мнение, что пенис нельзя укрепить физическими упражнениями.