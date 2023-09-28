Уникальный препарат для лечения онкозаболеваний начали выпускать в Москве
В Москве приступили к выпуску препарата для лечения онкозаболеваний с помощью света. Он поможет заменить хирургическое вмешательство. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Предприятие планирует выпускать до 40 тысяч флаконов в год - мы закроем потребности фотодинамической терапии в России», - подчеркнул он.
Собянин добавил, что этот препарат не имеет зарубежных аналогов. На ранних стадиях заболевания он поможет избежать хирургических вмешательств.
Мэр также описал принцип работы препарата - он будет постепенно накапливаться в опухолевых клетках, затем его активируют лазерным или светодиодным излучением. Таким образом новообразования практически полностью разрушатся.
Ранее онколог Иван Карасев назвал стремительно приближающую рак ошибку.
По его словам, длительное нахождение человека в состоянии стресса является благоприятной средой для развития всех видов онкозаболеваний.
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