Умные алгоритмы помогли московским врачам расшифровать почти пять миллионов ЭКГ

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Около 77% исследований в этой области стали выполнять с использованием умных алгоритмов.

«Цифровые сервисы помогают точнее и быстрее анализировать исследования», - рассказала Анастасия Ракова.

Во всех московских поликлиниках для взрослых установили цифровые электрокардиографы, способные автоматически расшифровывать ЭКГ, в 2022 году. Также эти аппараты появились в нескольких детских больницах.

Цифровые электрокардиографы интегрировали с единой медицинской информационно-аналитической системой. Благодаря этому пациенты получат доступ к результатам ЭКГ в электронном виде через портал mos.ru и мобильное приложение «ЕМИАС. ИНФО».

Умные алгоритмы в Москве также стали применять для распознавания различных патологий на рентгеновских снимках, например ишемической болезни сердца.

Недавно новое оборудование для функциональной диагностики получила Лобненская больница. Это носимый электрокардиостимулятор, электрокардиограф, неврофизиологическая система EMS.