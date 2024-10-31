Улыбка на миллион. Почему стоматологические услуги не могут стоить дешево

«Придя в клинику, вы никогда не найдете такую цену, потому что здесь не включено ничего, кроме как просто поставить пломбу. Но нам нужна анестезия, необходимо работать с увеличением, надо использовать качественные материалы разной плотности, разного оттенка. Важно иметь кисточки с красками, чтобы покрасить пломбу идеально. И, соответственно, такая пломба уже не может стоить тысячу», - предупредила врач.

Задача некоторых клиник, отметила стоматолог, особенно в эконом-сегменте, - это привлечь пациентов вкусной ценой, а дальше подключается работа опытных менеджеров-кураторов для того, чтобы продать дополнительные услуги, и цена этой пломбы уже выходит в 10 и более тысяч рублей. По мнению Мелеховой, это недобросовестное отношение к пациенту.

Стоматолог добавила, что качественный имплант или протез не может стоить дешево.

«Поэтому не нужно пациентам вестись на вкусную и красивую цену, и нужно на берегу узнавать, что туда входит и что не входит, потому что потом пациенты, к сожалению, будут неприятно удивлены в клиниках, которые заманивают именно ценой», - подчеркнула собеседница 360.ru.

Также в договоре важно читать мелкий шрифт. Там тоже могут прописывать дополнительные услуги, которые не включены в «рекламную стоимость».

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