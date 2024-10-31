31 октября 2024, 18:53

Улыбка на миллион. Почему стоматологические услуги не могут стоить дешево

Pxhere
Читайте нас в: Google Новости

Реклама с очень низкими ценами на стоматологические услуги, когда пломбу предлагают поставить всего за тысячу рублей, — маркетинговый ход. Сначала клиентов завлекают приятной стоимостью, а затем обдирают как липку. Стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог Вероника Мелехова рассказала в интервью 360.ru, как не попасться на удочку недобросовестных клиник.

«Придя в клинику, вы никогда не найдете такую цену, потому что здесь не включено ничего, кроме как просто поставить пломбу. Но нам нужна анестезия, необходимо работать с увеличением, надо использовать качественные материалы разной плотности, разного оттенка. Важно иметь кисточки с красками, чтобы покрасить пломбу идеально. И, соответственно, такая пломба уже не может стоить тысячу», - предупредила врач.

Задача некоторых клиник, отметила стоматолог, особенно в эконом-сегменте, - это привлечь пациентов вкусной ценой, а дальше подключается работа опытных менеджеров-кураторов для того, чтобы продать дополнительные услуги, и цена этой пломбы уже выходит в 10 и более тысяч рублей. По мнению Мелеховой, это недобросовестное отношение к пациенту.

Стоматолог добавила, что качественный имплант или протез не может стоить дешево.

«Поэтому не нужно пациентам вестись на вкусную и красивую цену, и нужно на берегу узнавать, что туда входит и что не входит, потому что потом пациенты, к сожалению, будут неприятно удивлены в клиниках, которые заманивают именно ценой», - подчеркнула собеседница 360.ru.

Также в договоре важно читать мелкий шрифт. Там тоже могут прописывать дополнительные услуги, которые не включены в «рекламную стоимость».

Ранее стоматолог Николай Ожерельев рассказал о пользе жевательной резинки. Оказалось, что она укрепляет здоровье эмали, а также помогает вымыть кусочки еды между зубов.

Реклама Врачи
30 октября 2024, 19:30
«Третьи сутки самые сложные». Хирург Frau Klinik — о жалобе пациентки после пластики
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
После пластической операции нельзя ожидать результата раньше, чем через полгода. Об этом 360.ru рассказала ведущий пластический хирург клиники Frau Klinik Мария Егорова, которая «изуродовала» лицо жительнице Камчатки.

Россиянка решилась на блефаропластику за 620 тысяч рублей в Москве, но из-за сильной натяжки века у нее образовался бугорок на лице.

«Пациентка обратилась ко мне с запросом на проведение операции по омоложению глаз. Я разъяснила возможные осложнения, нежелательные эффекты и особенности реабилитации. И самое главное, что желаемый результат стоит ждать не раньше шести месяцев. Пациентка также была ознакомлена с медицинской документацией, в которой все эти моменты еще раз отражены в письменной форме», - рассказала доктор.

Однако уже на третьи сутки пациентка, по словам медика, проявляла агрессивную взволнованность «сложным» восстановлением, «тяжелой» реабилитацией и наличием синяков.

«На мои повторные разъяснения пациентка не реагировала. Хотя, между тем, во всех соцсетях я не устаю говорить о том, что третьи сутки самые сложные и визуально нелицеприятные», - пояснила собеседница 360.ru.

В данный момент идут 19-е сутки после операции, отметила хирург. По ее словам, на этом этапе, как бы пациент не хотел, он не может пройти полный путь реабилитации и не испытывать никакого дискомфорта.

«Нужно помнить, что пластическая хирургия, хоть и создана творить красоту, такая же хирургия со всеми рисками и сложностями, как кардио-, нейро-, общая и любая другая», - заключила Егорова.

Ранее пластический хирург и кандидат медицинских наук Владимир Зленко рассказывал, что блефаропластика эффективна при возрастных изменениях в области вокруг глаз. Такая процедура является одной из самых часто востребованных. Во время операции врач делает разрезы на верхних или нижних веках, чтобы подтянуть кожу, убрать жировые грыжи или даже просто изменить разрез глаз.

Врачи Пластические операции Красота
30 октября 2024, 10:47
«Лотосовые роды» набирают популярность в России. В Москве за такие просят 200 тысяч рублей
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Спрос на «лотосовые роды» вырос в России на 30%. При таком способе младенцам не отрезают пуповину, а ждут, когда она сама отсохнет. Об это сообщил Telegram-канал Shot.

«Лотосовые роды» предлагают частные клиники. Детей оставляют соединенными с плацентой на «необходимый» период времени - это может длиться от нескольких часов до 10 дней. Таким образом у младенца якобы снижается агрессия и появляется связь с космосом.

Практика «лотосового рождения» появилась на Бали в 1995 году. Позже ее стали применять во всем мире, теперь мода добралась до России. Московские клиники предлагают провести такие роды примерно за 200 тысяч рублей.

Заслуженный врач России Юрий Серебрянский назвал процедуру очень опасной для малышей. Он напомнил, что даже звери перегрызают пуповину. У ребенка может начаться гнойное воспаление при «лотосовых родах».

Гинеколог Виктория Некрасова ранее предупредила о рисках при кесаревом сечении. У роженицы могут начаться послеоперационные инфекции и воспаления.

Дети Врачи
27 октября 2024, 20:19
Врач предупредил о смертельной опасности даже маленьких папиллом
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Такие доброкачественные новообразования, как папилломы, со временем могут переродиться в злокачественные и вызвать рак. Врач-дерматовенеролог Рина Урзаева в беседе с сайтом ufatime.ru посоветовала удалять даже самые маленькие бородавки.

Папилломы, по ее словам, чаще всего доставляют пациентам лишь дискомфорт. Они выглядят как узелки на тонком основании и появляются на коже и слизистых. Урзаева сообщила, что бородавки возникают из-за вируса папилломы человека (ВПЧ), поэтому лечатся хирургически и приемом противовирусных препаратов.

«Из-за вирусной природы очень высок риск заражения и перерождения в злокачественные образования», - сказала она.

Доктор посоветовала удалять любые, даже самые маленькие папилломы. Урзаева напомнила, что сделать это можно лазером или методом криодеструкции.

Онколог Сергей Анпилогов назвал ВПЧ, из-за которого появляются папилломы, главной причиной развития рака шейки матки. Вирус передается половым путем.

Болезни Медицина Онкология
26 октября 2024, 04:34
Мужчинам назвали неочевидные причины ухудшения эрекции
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Малоподвижный образ жизни, хронический стресс и вредные привычки ухудшат интимную жизнь мужчины. Врач-уролог, андролог, хирург Марк Гадзиян в своем Telegram-канале перечислил врагов эрекции и либидо.

«Помимо возраста, генетики даже широты проживания, что исправить сложно, есть то, что исправить можно и нужно», - сказал он.

Общими для проблем с эрекцией и либидо доктор назвал хронический стресс, нехватку физической активности и употребление алкоголя. На половое влечение влияют также недостаток витамина D, много сахара и углеводов, но дефицит белка в рационе, недосып, лишний вес, употребление наркотиков, болезни печени и щитовидной железы, злоупотребление стероидами и длительное воздержание.

Плохая эрекция, по словам Гадзияна, связана с курением, заболеваниями урогенитального тракта, повышенным холестерином, гипертонией, низким уровнем тестостерона, травмами, болезнями позвоночника и сосудов таза, ишемической болезнью сердца и другими недугами. Кроме того, на способность мужчин к близости влияют просмотр порнографии и частая мастурбация.

Такой алкогольный напиток, как пиво, влияет не только на либидо, но и возможность зачать ребенка. Нутрициолог Ирина Юзуп сообщило, что его употребление чревато бесплодием.

Болезни Отношения Мужчины Медицина Секс

Новости по теме