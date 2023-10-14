Укорачивает жизнь на 10 лет. Врач назвал главного убийцу человеческого организма

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Гадзиян заявил, что россияне все чаще страдают ожирением, причем проблема лишнего веса в последние годы «помолодела». Возможно, к этому привела пандемия и снижение уровня активности людей.

Врач сообщил, что ожирение в среднем укорачивает жизнь на 10 лет. А каждые лишние три килограмма, сброшенные после 60 лет, увеличивают продолжительность жизни человека на один год.

Марк Гадзиян напомнил, что ожирение может привести к серьезным заболеваниям. Среди них сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, подагра, грыжи, рак матки, почек или толстого кишечника, варикоз и многие другие.

Ранее врач-эндокринолог Юлия Вереина сообщила, что резкое похудение может быть проявлением диабет а, туберкулеза или СПИДа.