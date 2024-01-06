Ученый рассказал, могут ли бактерии передаваться через полотенца

Исследование об опасности скопления бактерий на полотенцах, которые могут привести к заражению других людей, не имеют под собой доказательной базы. Заражение человека собственными бактериями исключено, а высохшее полотенце можно спокойно передавать другому человеку. Как сообщил сайт Pravda.ru , с таким заявлением выступил микробиолог Марк Мартин.

Он пояснил, что в обычной жизни человека окружает огромное число бактерий, к которым организм уже адаптировался. Поэтому никак на них не реагирует. Кроме того, у каждого живого существа есть собственные микроорганизмы.

«Подумайте сами, откуда на вашем полотенце бактерии, если не от вас самих», - пояснил микробиолог.

Мартин добавил, что при условии, если полотенце полностью высохло, то передача бактерий другому человеку полностью исключена. По его словам, исследования также не выявили, сколько необходимо опасных бактерий на полотенце, чтобы заразить другого человека.

Микробиолог признался, что сам стирает полотенца раз в неделю. Он добавил, что чаще это делать имеет смысл, если у партнера, с которым вы делите туалетные принадлежности наблюдается кишечная инфекция.

В зимнее время людям, склонным к простудным заболеваниям необходимо включить в свой рацион лук, чеснок, хрен, лимон и клюкву. Как заявили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу , в этих продуктах содержатся фитонциды, убивающие вредоносные бактерии.