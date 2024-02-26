Ученый объяснил, почему в России запретят подсластитель стевию

По словам Мясниковой, сахарозаменитель стевия популярен среди людей, следящих за своей фигурой. В перечне разрешенных пищевых добавок он присутствовал в двух видах - и как подсластитель без индекса и номера, и как светиолгликозид Е960.

Относительно последней добавки доцент добавила, что ее не запретили, поэтому производители могут использовать ее в своих продуктах, но не превышая максимально допустимый уровень.

«Эта пищевая добавка с абсолютно ясными, понятными и очень четко определенными характеристиками качества. И, главное, эта пищевая добавка прошла проверку на безопасность», - объяснила Мясникова.

Подсластитель же могли получать из различных частей стевии - листьев, корней или стеблей, поэтому его безопасность была под вопросом, добавила она.

Ранее гастроэнтеролог Диляра Лебедева заявила, что самым вредным сахарозаменителем является фруктоза.

В России запретили подсластитель стевия, ранее расхваленный телеведущей Еленой Малышевой, а также еще 18 пищевых добавок. Закон вступит в силу с 27 февраля. Одна из причин - безопасность сахарозаменителя, которая всегда была под вопросом, как рассказала Lenta.ru рассказала доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова.