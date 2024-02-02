Ученые выявили противораковые свойства в белых грибах и шампиньонах
Ученые из университета Траз-уш-Монтиш и Алту-Дору в Португалии пришли к выводу, что белые грибы и шампиньоны обладают противораковыми свойствами. Результаты исследования опубликовали в Medical Sciences Forum.
В статье отметили, что клетки грибов изучили с помощью анионообменной хроматографии, которую часто используют, если нужно определить чистоту и качество лекарственных препаратов.
После анализа ученые пришли к выводу, что в грибах есть специфические клеточные фракции, которые способны снижать жизнеспособность раковых клеток. А при определенных условиях их антиопухолевую активность можно увеличить.
Врач-диетолог Татьяна Дик ранее напомнила, что с помощью специй можно укрепить иммунитет и предотвратить развитие рака.
Больше всего полезных свойств содержится в корице, куркуме, тимьяне, шалфее и орегано.