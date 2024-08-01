Ученые выявили продукты, способные вызвать рак

В процессе исследования ученые обратили внимание, что у многих людей с раком ротовой полости и другими опухолями наблюдается повышенная концентрация метионина. Это незаменимая аминокислота, которую человек получает из пищи. Она содержится в креветках, говядине и яйцах.

Исследователи провели эксперименты с животными и лабораторными органоидами, заблокировав LAT1 - мембранный белок, переносящий метионин внутрь клеток. В результате рост опухолей замедлился.

Они выяснили, что диета с низким содержанием метионина замедляет рост опухолей в два раза по сравнению с обычной.

Ранее врачи МОНИКИ имени Владимирского во время операции по удалению опухоли в желудке обнаружили и удалили еще одну.