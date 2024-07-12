12 июля 2024, 02:44

Ученые выявили молекулу, отвечающую за скорость похудения

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Скорость похудения зависит от особого типа молекул. Результаты исследования японских ученых из Университета Кобе, которые пришли к таком выводу, опубликовал журнал Molecular Metabolism.

По мнению экспертов, быстрее худеют те люди, в чьем организме есть специфический белок и так называемая сигнальная молекула PGC-1α.

К такому заключению они пришли после экспериментов на мышах. Грызунов протестировали на скорость увеличения мышц, быстроту сжигания жира и уровень потребления кислорода в разных физических состояниях. Также исследования проводились с группой людей, страдающих диабетом второго типа и здоровых добровольцах.

Ранее врач-невролог Александра Москвичева объяснила, что употребление кисломолочных продуктов и овощей может способствовать похудению.

Исследования Питание
11 июля 2024, 19:01
Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом
Медиасток.рф
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В больницах остается 31 взрослый пациент с ботулизмом, из них 16 находятся в реанимации, а восемь — на ИВЛ. Об этом сообщил РИА «Новости» помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Всего за медицинской помощью, по его словам, обратились 413 человек, в том числе трое детей, в десяти регионах. Кузнецов добавил, что 372 человека, включая трех детей, получили стационарную помощь. Их выписали после выздоровления.

Ранее Роспотребнадзор сообщил , что предприятие в Балашихе, выпустившее зараженную продукцию, закрыли навсегда.

По словам главы ведомства Анны Поповой , причиной вспышки заболевания стало нарушение всех возможных правил и технологий производства.

В больницах остается 31 взрослый пациент с ботулизмом, из них 16 находятся в реанимации, а восемь - на ИВЛ. Об этом сообщил РИА «Новости» помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Минздрав Ботулизм
11 июля 2024, 10:28
Биолог Багрянцева рассказала об опасности «мясного клея» в продуктах
Freepik
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Трансглютаминаза, она же «мясной клей», в продуктах может способствовать развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также наследственных заболеваний, таких как целиакия. Об этом сообщила РБК доктор биологических наук Ольга Багрянцева.

Микробная трансглютаминаза используется в производстве мясных продуктов для склейки мышечной ткани в монолитный продукт и улучшения текстуры мяса низкого качества. С 2020 года этот фермент запретили к применению в России , однако Россельхознадзор и Роспотребнадзор продолжают находить его в отдельных образцах продукции.

По словам Багрянцевой, трансглютаминаза склеивает реснички слизистой оболочки кишечника. Как следствие, нарушается всасывание и переваривание пищи. Кроме того, во внутренней среде организма она может негативно влиять на обмен веществ, что, в свою очередь, угрожает развитием болезней Альцгеймера, Паркинсона и ряда других заболеваний.

Поскольку штаммы «мясного клея» раньше использовались в производстве антибиотиков, его употребление также повышает резистентность бактерий к ним.

«В этом случае мы не сможем лечиться антибиотиками», - заключила эксперт.

Ранее диетолог назвала еще одну причину , по которой употребление трансглютаминазы опасно для здоровья.

Болезни Продукты
11 июля 2024, 10:20
Попова назвала общее число заразившихся ботулизмом
РИА «Новости»
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От вспышки ботулизма в России пострадали 417 человек, двое из них умерли. Об этом на заседании комитета Госдумы по охране здоровья заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее процитировало РИА «Новвости».

Она прокомментировала июньскую вспышку ботулизма в ряде российских регионов. Пострадавшие ели готовое блюдо лобио от «Локалкитчен» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт».

«Это вспышка, которая заставила страдать 417 человек, из них 2 человека скончались, к сожалению», - подчеркнула Попова.

Вспышку ботулизма фиксировали в Москве , Санкт-Петербурге, Московской, Ярославской, Тамбовской и Костромской областях. Роспотребнадзор в июне остановил продажу салатов с лобио и тунцом, которые стали причиной отравлений.

Руководителя отдела качества компании «Локалкитчен» отправили под домашний арест. Фигурантку уголовного дела обвинили по уголовной статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Роспотребнадзор Ботулизм Случаи ботулизма в России
11 июля 2024, 05:56
Россиянам назвали самые важные продукты для щитовидной железы
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Йод, белок, цинк и другие микроэлементы полезны для щитовидной железы. Об этом заявила эндокринолог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале.

Она отметила, что поддерживать нормальное состояние щитовидной железы помогут морепродукты с йодированной солью, потому что в них содержится много йода. Еще важно употреблять достаточное количество белка, чтобы не обделять организм тирозином, который служит строительным материалом для клеток.

«Стремитесь к тому, чтобы получать не менее одного грамма белка на килограмм вашей массы тела каждый день», - написала Лебедева.

Она отметила, что щитовидной железе нужны селен, цинк, железо, витамины D и A. При этом не всегда можно получать их в нужном количестве из еды. Если есть дефицит, то важно принимать эти компоненты дополнительно.

Ранее эксперт Марина Савкина заявила, что богатые клетчаткой продукты способствуют долголетию. Также долго живут те, кто любит жирную рыбу, ягоды, фрукты и овощи.

Еда Врачи Продукты

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