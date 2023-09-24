Ученые выяснили, зачем младенцы оставляют клетки в теле матери

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Исследование показало, что оставленные клетки помогают женскому организму «узнать» плод, благодаря чему ее иммунная система (Т-клетки) при повторной беременности не атакует его. При этом, когда женщина вновь беременеет, клетки нового плода вытесняют клетки старого.

В материале сказано, что проделанная работа позволит открыть новые методы профилактики при осложнениях. Медики до сих пор до конца не выяснили, как иммунная система матери «привыкает» к ребенку во время его вынашивания и почему не отторгает его. Много трудностей во время беременности связаны с тем, что иммунитет женщины воспринимает будущего ребенка как инородное тело.

Авторы исследования определили, что полученные ими данные сходятся с имеющейся статистикой. Большинство осложнений у матерей приходится на первую беременность, но если она проходила нормально, то вероятность проблем при втором зачатии становится ниже. В случаях, когда первое рождение ребенка далось с трудом, шанс развития осложнений при следующей беременности возрастает.

Ранее акушер-гинеколог Наталья Давыденко заявила, что использование лубрикантов при половом акте снижает вероятность зачатия. Это связано с ухудшением выживаемости сперматозоидов.