Ученые выяснили, сколько сахара можно класть в чай и кофе

Авторы изучали данные почти трех тысяч участников, которые регулярно пили чай или кофе, добавляя в напитки разное количество сахара. В начале и конце наблюдения ученые провели обширное обследование здоровья испытуемых, а также учитывали причины смерти ряда участников.

Результаты анализов показали, что добавление сахара в напитки не связано с преждевременной смертью. Те, кто пил чай и кофе с подсластителем, повысили коэффициент риска собственной ранней смерти на единицу по сравнению с теми, кто сахара вообще не употреблял. По слова нидерландских ученых, это слишком малая разница.

Участники исследования клали в чай и кофе в среднем по одной ложке (около пяти граммов), что и признали безопасной дозой. Авторы также отметили, что газировках и соках содержится около 25 граммов сахара, поэтому эти напитки негативно влияют на состояние здоровья.

Ранее звездный диетолог Маргарита Королева заявила, что подсластители, которые добавляют в газировки и соки, губительно влияют на зубы и ЖКТ, а также могут стать причиной депрессивного состояния.