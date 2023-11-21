Ученые выяснили, почему после красного вина болит голова

Специфическую реакцию некоторых людей на красное вино ученые долгое время не связывали с похмельем. Дело в том, что головная боль наступает сразу после употребления всего одного-двух бокалов. При этом те же люди могут пить белое вино и даже более крепкие напитки без подобных последствий.

Ученые предположили, что такая реакция на красное вино может быть связана с повышенным содержанием полифенолов. Это полезные вещества, которых мало в белом вине и совсем нет в крепком алкоголе. Один из них, полифенол кверцетин, притормаживает альдегиддегидрогеназу (АлДГ) - ключевой фермент, участвующий в переработке алкоголя. В частности, он разрушает ацетельдегид (муравьиный альдегид) - токсичное вещество, вызывающее основные симптомы похмелья.

Люди, у которых этот фермент слабый, страдают очень тяжелыми похмельями, так как токсичные вещества долго остаются в организме.

Согласно исследованию ученых, в красных винах достаточно кверцетина, чтобы снизить активность АлДГ почти на 40%. В результате у людей со слабым ферментом в организме накапливается ацетальдегид, вызывающий симптомы похмелья даже после небольшого количества напитка.

Парадокс в том, что больше всего кверцетина в хороших винах, которые сделаны из винограда, выращенного в теплых, солнечных местах. При этом сам кварцетин полезен. Ученые предлагают получать его из безалкогольного вина, чая и репчатого лука, но не мешать со спиртными напитками.

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