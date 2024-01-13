Ученые выяснили, какой напиток защищает от Альцгеймера и Паркинсона

Ученые отметили, что содержащиеся в кофе активные соединения способствуют защите нервных клеток. В ограниченных дозах напиток имеет профилактический и даже лечебный характер: в краткосрочной перспективе кофеин способен поднять настроение и снизить время реакции, а в долгосрочной - спасти от поражений нервной системы.

Специалисты подчеркнули, что кофе снижает риск болезни Паркинсона на 29%, так как состав напитка улучшает моторику и когнитивные способности. Они заявили, что кофе можно использовать как для предотвращения недуга, так и для борьбы с его симптомами, включая самый серьезный - тремор.

Влияние кофе на болезнь Альцгеймера еще более велико: ученые предполагают, что риск снижается на 65%, однако эксперименты в этом направлении продолжаются.

Ранее сомнолог Рекс Исапа рассказал, в какое время лучше всего пить кофе.