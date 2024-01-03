03 января 2024, 23:42

Ученые выяснили, какая группа крови увеличивает продолжительность жизни

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Ученые провели исследование, в результате которого нашли связь группы крови с различными заболеваниями и даже долголетием. Согласно их данным, состав антител, эритроцитов и антигенов влияет на возможность прожить как можно дольше, сообщил сайт Involta.

Носители первой группой крови меньше всего подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Риски заболеть раком у них тоже минимальны, потому что в этой группе крови содержится большое количество клеток, которые уничтожают те, что заражены раком и вирусами. Такая работа клеток увеличивает продолжительность жизни.

Люди со второй группой крови чаще болеют сахарным диабетом, с третьей - раком и ангиной. Носители четвертой подвержены различным инфекциям. Ученые планируют разработать лечение, которое поможет людям с группами крови, более подверженным заболеваниям.

Врачи перечислили фрукты , которые положительно влияют на разные системы организма. Например, гарант защищает от простуды и помогает эндокринной системе. Мандарины способствуют удерживанию веса, а хурма борется со стрессом.

Исследования Врачи Ученые Рак Вирусы человека
04 января 2024, 00:58
Кардиолог рассказал, как стресс может повлиять на работу сердца
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Сильный стресс может стать причиной кардиомиопатии Такотсубо, которую еще называют «синдромом разбитого сердца». Это значит, что эмоциональные переживания действительно могут негативно повлиять на сердечную функцию. Об этом рассказала врач-кардиолог, доктор медицинских наук Ольга Бокерия в своем Telegram-канале.

По словам кардиолога, японские ученые описали этот синдром в 1990-е годы. Он характеризуется резким временным ухудшением работы сердца у человека после пережитого стресса.

«Это довольно редкое состояние, чаще встречается у женщин старше 40 лет. По мере изучения, ученые установили, что данный феномен возникает в ответ на резкое увеличение концентрации адреналина в ответ на физический или эмоциональный стресс», - рассказала Бокерия.

Врачи могут принять кардиомиопатию Такотсубо за инфаркт или предынфарктное состояние. Такие пациенты жалуются на боли в груди и отдышку. При этом у них ест изменения на ЭКГ как при инфаркте. Хотя коронарные сосуды абсолютно здоровы.

По словам Бокерии, «синдром разбитого сердца» не убивает - случаи смерти при этом диагнозе случаются только у крайне пожилых пациентов с другими сопутствующими заболеваниями. Обычно состояние пациентов приходит в норму в течение двух недель без какого-либо лечения. Но пациенты еще долго жалуются на слабость, отдышку и боли в груди.

Ранее врач-кардиолог Асият Хачирова рассказала, что сердечно-сосудистые заболевания - не повод полностью отказываться от кофе.

Болезни Врачи Женщины Ученые
03 января 2024, 03:59
Роспотребнадзор зафиксировал случаи кори в Амурской области
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Двое человек городе Благовещенск Амурской области заболели корью. Такую информацию предоставило региональное управление Роспотребнадзора, сообщили «Известия».

«В настоящее время Управлением Роспотребнадзора проводятся мероприятия по недопущению распространения очага кори», - сообщило ведомство.

Врачи изучают состояние людей, которые контактировали с заболевшими. Во всех больницах Приамурья есть вакцины и иммуноглобулин для недопущения распространения заболевания. Специалисты Роспотребнадзора обратились ко всем россиянам, призвав их не выходить из дома при первых же признаках кори.

Это заболевание имеет большое количество негативных последствий, которые иногда приводят к летальному исходу. Например, корь провоцирует слепоту и глухоту, рассеянный склероз, воздействует на почки и мозг, сообщил сайт Piter TV.

По данным иммунолога Зои Скорпилевой, чаще всего корь в Россию завозят мигранты из Таджикистана, Казахстана и Турции. Самыми пострадавшими от этого заболевания российскими регионами стали Дагестан и Чечня.

Больницы Мигранты Врачи Роспотребнадзор Россия Вакцинация
03 января 2024, 03:15
Врач рассказал, можно ли нагревать мед
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Мед теряет ряд полезных свойств при нагревании. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев.

Засахарившийся мед нравится не всем, поэтому многие предпочитают нагревать лакомство, чтобы вернуть ему текучесть.

«В этот момент меняется кристаллическая решетка, молекулярная структура меда. Он опять становится жидким и больше не засахаривается», - объяснил врач.

Золотарев напомнил, что мед обладает сотнями полезных свойств, но при нагревании часть из них теряется.

«В меде есть определенное количество ферментов, которые разрушаются при нагревании. Также в нем есть витамины, которые боятся температурной обработки», - предупредил он.

Популярное мнение о токсичности меда после нагревания не соответствует действительности. Диетолог также рекомендовал не греть лакомство в микроволновке или на водяной бане.

Ранее фитотерапевт Нина Соколова рассказала, что выздоровление при простуде помогут ускорить горячий чай, мед и острый перец.

Еда Продукты
03 января 2024, 02:37
Врач рассказал, сколько можно давать детям конфет в день
РИА «Новости»
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Переизбыток сладкого может привести к ослаблению детского иммунитета, поэтому стоит ограничиться тремя конфетами, чтобы не нанести вреда здоровью. Об этом рассказала «Известиям» врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По словам специалиста, избыток сахара негативно сказывается на самочувствии и поведении детей. В день им можно съедать не больше шести чайных ложек этого продукта - это меньше 30 граммов.

Врач добавила, что 100 граммов конфет в среднем содержит 70 граммов сахара, поэтому две или три штучки не навредят детскому здоровью. При этом детям до двух лет их лучше вообще не давать.

«Вреден не любой сахар сам по себе. Природный сахар содержится во всех фруктах и ягодах, овощах и даже зелени. Это важный компонент здорового рациона», - добавила Кашух.

Она посоветовала ограничить употребление только добавленного сахара, содержащегося в конфетах, выпечке, десертах, соках и даже в колбасе.

Ранее врачи определили три самых полезных фрукта для укрепления здоровья в зимний период. Это гранат, хурма и мандарины, причем последние помогают удерживать вес.

Еда Дети Питание Врачи

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