Ученые выяснили, какая группа крови увеличивает продолжительность жизни

Носители первой группой крови меньше всего подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Риски заболеть раком у них тоже минимальны, потому что в этой группе крови содержится большое количество клеток, которые уничтожают те, что заражены раком и вирусами. Такая работа клеток увеличивает продолжительность жизни.

Люди со второй группой крови чаще болеют сахарным диабетом, с третьей - раком и ангиной. Носители четвертой подвержены различным инфекциям. Ученые планируют разработать лечение, которое поможет людям с группами крови, более подверженным заболеваниям.

Врачи перечислили фрукты , которые положительно влияют на разные системы организма. Например, гарант защищает от простуды и помогает эндокринной системе. Мандарины способствуют удерживанию веса, а хурма борется со стрессом.