11 января 2024, 04:28

Ученые выяснили, какая диета снижает риск заражения коронавирусом

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Бразильские ученые выяснили, что веганская или вегетарианская диеты снижают риск заражения коронавирусом на 39%. Исследование опубликовали в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health.

В нем приняли участие около 700 человек, из них 300 употребляли в еду только растительную пищу. Из этих людей 40% когда-либо болели COVID-19, среди всеядных заболевших было 52%.

Ученые установили, что отказ от мяса и молочных продуктов может обеспечить некоторую защиту от вируса SARS-CoV-2. Растительная диета улучшает здоровье сердца и укрепляет иммунную систему, что дает общее преимущество, считают ученые.

ВОЗ ранее призвала снова носить маски в общественных местах. Также всем рекомендовали делать тест на коронавирус при первых симптомах заболевания.

Исследования Еда Ученые Диеты Вирусы человека Коронавирус в России и в мире Продукты
10 января 2024, 04:37
Хирург заявил, что сильные эмоции могут «разбить сердце» и привести к смерти
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Большие эмоциональные потрясения иногда оборачиваются смертельным исходом. Об этом заявил хирург Каран Раджан, его словам привело издание Daily Mail.

По мнению специалиста, резкое повышение гормона стресса у здоровых людей может развить синдром разбитого сердца. Такое состояние часто наступает резко, сопровождается болью в груди и одышкой.

«Все это типичные проявления сердечного приступа, единственное отличие - коронарные артерии не заблокированы», - объяснил врач.

Раджан отметил, что риск смерти от стрессовой кардиомиопатии невысокий, но само заболевание может привести к летальному исходу. При этом синдром разбитого сердца появляется не только от отрицательных эмоций - 1% подобных случаев приходится на сильную радость у пациентов.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова заявила, что клюква способна снизить риск смерти на 31%. По ее словам, в ягоде содержатся полезные элементы, в том числе кальций, фосфор, калий и железо. Ежедневное употребление этой ягоды поможет укрепить иммунитет, улучшить пищеварение, увеличить аппетит и положительно повлиять на работоспособность.

Болезни Врачи
10 января 2024, 03:24
Эндокринолог назвал ягоду, снижающую риск смерти на треть
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Ежедневное употребление клюквы может снизить риск смерти на 31%, заявила в своем Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова. Особенно эффективна ягода в борьбе с заболеваниями сердца и сосудов.

Павлова отметила, что клюква богата полезными элементами, включая кальций, фосфор, железо и калий. Высокое содержание витамина C делает ягоду подходящим выбором для желающих повысить иммунитет, а входящий в состав фенол помогает при высокой температуре.

Эндокринолог заявила, что клюква способна улучшить пищеварение, увеличить аппетит и повысить работоспособность организма. Страдающим от пиелонефрита ягода поможет за счет мочегонного и бактерицидного свойств.

Эксперт подчеркнула, что ягоды желательно включать в свой рацион в независимости от сезона. Восполнить нехватку витаминов зимой позволят сушеные, моченые и замороженные ягоды.

Ранее эндокринолог и диетолог Екатерина Иванникова назвала растительную пищу одним из залогов долголетия. По ее словам, 400 грамм овощей и фруктов в день позволяют сохранить здоровье и замедлить процессы старения.

Питание Врачи
09 января 2024, 11:41
Собянин назвал ключевые проекты в области здравоохранения в 2024 году
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В наступившем году в Москве начнут работать новые проекты в сфере здравоохранения. Часть из них — хорошо показавшие себя на практике пилотные, рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В наступившем году в Москве начнут работать новые проекты в сфере здравоохранения. Часть из них - хорошо показавшие себя на практике пилотные, рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Среди инициатив, закрепившихся в Москве после пробного периода, оказались: программа поддержки клинических испытаний новых медицинских препаратов; возможность получения льготных лекарственных средств через сети коммерческих аптек; возмещение стоимости при самостоятельной покупке льготных медикаментов; организация исследований, направленных на оценку эффективности современных фармацевтических средств для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Также продолжится работа профилактической диспансерной программы, направленной на заботу о здоровье москвичей, страдающих от хронической сердечной недостаточности.

Кроме того, с 1 января вступили в силу три стандарта, регулирующие использование в медицине искусственного интеллекта. Срок их действия составит три года.

В конце декабря в столице провели оценку качества работы сервисов ИИ в здравоохранении. Московские специалисты организовали свыше 200 тестирований и 500 мониторингов для выявления ошибок в работе нейросетей.

Здравоохранение Сергей Собянин Москва
08 января 2024, 22:03
Идеальный вариант. Россиянам рассказали, как похудеть после новогодних праздников
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Избавиться от лишних килограммов и привести вес в норму поможет четырехразовое питание и физическая активность. О правильном похудении «Известиям» рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по спортивной медицине, заведующий кафедрой реабилитации, спортивной медицины и физической культуры педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова Борис Поляев.

Врач отметил, что важно восстановить режим сна и питания, а также тратить энергии больше, чем потреблять. Для этого необходимо повысить физическую активность и уменьшить количество калорий.

«Идеальным вариантом на первых порах станет четырехразовое питание: завтрак, обед, ужин и один из любых перекусов», - объяснил медик.

Врач рекомендовал ввести в рацион больше куриного филе из-за высокого содержания в нем белка, который обеспечивает качественное похудение. Также полезны телятина, кролик, индейка и рыба. Необходима и клетчатка, которая улучшает работу кишечника.

Сбросить лишний вес можно во время ходьбы при условии постепенного увеличения нагрузок. Для эффективного похудения стоит дополнительно проходить примерно три километра.

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