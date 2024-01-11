Ученые выяснили, какая диета снижает риск заражения коронавирусом

В нем приняли участие около 700 человек, из них 300 употребляли в еду только растительную пищу. Из этих людей 40% когда-либо болели COVID-19, среди всеядных заболевших было 52%.

Ученые установили, что отказ от мяса и молочных продуктов может обеспечить некоторую защиту от вируса SARS-CoV-2. Растительная диета улучшает здоровье сердца и укрепляет иммунную систему, что дает общее преимущество, считают ученые.

ВОЗ ранее призвала снова носить маски в общественных местах. Также всем рекомендовали делать тест на коронавирус при первых симптомах заболевания.