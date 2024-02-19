19 февраля 2024, 00:43

Ученые выяснили, как улучшить эрекцию без лекарств

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Частые эрекции могут укрепить мужское здоровье и восстановить эректильную функцию. К такому выводу пришли шведские ученые из Каролинского института и Университета Уппсалы. Свое исследование они опубликовали на портале Science.

«Мы обнаружили, что увеличение частоты эрекций приводит к увеличению количества фибробластов, которые обеспечивают эрекцию», - объяснили авторы исследования.

Ученые опровергли утверждение, что мужской орган невозможно укрепить физическими упражнениями. Исследователи установили, что натренировать пенис мужчины вполне реально.

Трудности в интимной жизни с возрастом возникают из-за уменьшения количества фибробластов в соединительных тканях пениса. Частые эрекции смогут пополнить запас фибробластов, сделав орган дееспособным даже в зрелом возрасте. По мнению ученых, такой «фитнес» будет полезен для мужского здоровья.

Врач-уролог Андрей Смерницкий рассказал, как повысить потенцию с помощью топора. Исследования показали, что рубка дров повышает уровень тестостерона на 48%.

Исследования Лекарства Ученые Мужчины
18 февраля 2024, 22:15
Россиянам рассказали, чем опасен растворимый кофе
Читайте нас в: Google Новости
Быстрорастворимый кофе способен привести к возникновению различных заболеваний ЖКТ и внутренних органов. Об этом предупредил доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин в беседе с «Известиями».

По словам ученого, технологический процесс обработки кофейных зерен приводит к потере полезных свойств. Он напомнил, что кофе делают здоровым напитком эфирные масла, антиоксиданты и кофеин.

Созыкин отметил, что в растворимом кофе содержится незначительное количество кофеина и много теобромина, что вызывает сонливость. А наличие усилителей вкуса и запаха, а также сахара и красителей в составе растворимого кофе увеличивают риск развития серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта при постоянном употреблении.

Ранее врач-гастроэнтеролог Андрей Харитонов заявил, что кофе натощак невреден. По его словам, желудок человека адаптирован к агрессивной соляной кислоте, которая постоянно в нем содержится. Поэтому черный кофе не может травмировать органы пищеварения.

Еда Кофе Болезни
18 февраля 2024, 04:05
Врач рассказал, от каких болезней спасет правильное питание
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Продукты питания могут не только навредить организму человека, но и укрепить его здоровье. Врач-диетолог Анастасия Ефимова рассказала изданию «Аргументы и факты», от каких заболеваний защищает здоровое питание.

Продукты питания могут не только навредить организму человека, но и укрепить его здоровье. Врач-диетолог Анастасия Ефимова рассказала изданию «Аргументы и факты» , от каких заболеваний защищает здоровое питание.

По словам специалиста, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в рацион можно добавить фрукты, овощи, цельнозерновые, нежирные молочные продукты, птицу, рыбу, орехи, бобовые и растительные масла.

Мясо, рыба и молочные продуты помогут восполнить дефицит витамина В12, что позволит снизить риски развития болезни Альцгеймера. Главное при этом исключить из рациона красное мясо, фастфуд, трансжиры и сладкие напитки.

Также диетолог предупредила, что гиперкалорийное питание может привести к появлению избыточной массы тела и ожирению.

Последнее опасно тем, что у человека может снизиться чувствительность к инсулину и будет нарушен обмен веществ. В этих случаях увеличивается риск диабета, сердечных заболеваний и инсульта, резюмировала врач.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, дерматолог Юлия Галлямова рассказала, что проблемы с кожей и высыпаниями часто можно скорректировать с помощью рациона. Следует добавить в рацион капусте, морковь и больше растительных масел.

Болезни Питание Врачи Диеты
18 февраля 2024, 01:19
Названы домашние заготовки, которые нельзя есть в феврале
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Варенья и компоты, в которых есть косточки, нельзя хранить больше шести месяцев. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказала преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения биолог Елизавета Ли.

По истечении указанного срока есть большой риск того, что такие заготовки станут опасными для жизни, ведь выделенный из косточек амигдалин превращается в ядовитую синильную кислоту.

Поэтому у человека могут появиться признаки отравления - слабость, онемение, головокружение и рвота. Эксперт не исключила и более тяжелые последствия. Речь идет о потере сознания, судорогах, нарушении кровообращения и даже летальном исходе.

А вот невскрытые банки можно хранить в погребе или холодильнике до двух лет. Соленые или маринованные грибы лучше съесть в первый год хранения. Биолог также предупредила, что неприятно пахнущие и склизкие заготовки не нужно использовать для жарки.

Ранее врач-диетолог Евгений Арзамасцев назвал самые вредные виды варенья для человека. К ним относятся абрикосовое и клубничное варенье.

Еда Банки
17 февраля 2024, 09:21
Минздрав представил новый порядок оказания первой помощи в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Министерство здравоохранения России опубликовало на портале нормативных правовых актов проект приказа о новом порядке оказания первой помощи. В документе указан перечень состояний, при которых эта помощь оказывается.

Ведомство разрешает оказание первой помощи пострадавшему, если отсутствует выраженный отказ с его стороны или со стороны законных представителей. Первую помощь могут оказать по инструкции от диспетчера, используя подручные средства или препараты, которые не входят в стандартную аптечку.

В пояснительной записке уточняется, что первую помощь могут оказать при остановке сердца, потере сознания, нарушении работы дыхательных путей, внешних кровотечениях, ранениях, отравлениях. В перечень также включена помощь при судорогах, остром стрессе и других психологических состояниях.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в российскую медицину следует внедрять передовые технологии. Главным аспектом сферы он назвал оказание помощи пациенту в индивидуальном порядке.

Скорая помощь Минздрав Россия

Новости по теме