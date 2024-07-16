Ученые выяснили, что «совы» умнее «жаворонков»

Исследователи из Imperial College London проанализировали данные более 26 тысяч человек из UK Biobank. Они изучали результаты в тестах на интеллект, рассуждение, время реакции и память. Участники также рассказали о продолжительности и качестве своего сна.

«Совы» продемонстрировали высокие когнитивные функции. А вот у «жаворонков» наблюдались самые низкие баллы в этих тестах. При этом ученые рекомендовали соблюдать индивидуальные биоритмы и придерживаться адекватной продолжительности сна.

Ранее косметолог Кнара Андрян заявила, что для здоровой кожи важно не только, сколько часов человек тратит на сон и насколько качественно он спит.