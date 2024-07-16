16 июля 2024, 03:49

Ученые выяснили, что «совы» умнее «жаворонков»

Freepik
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Новое исследование поставило под сомнение мнение о том, что поздний сон негативно влияет на продуктивность. Выяснилось, что те, кто ложится спать поздно, могут обладать более высокими когнитивными способностями, чем те, кто засыпает рано. Об этом сообщило The Guardian.

Исследователи из Imperial College London проанализировали данные более 26 тысяч человек из UK Biobank. Они изучали результаты в тестах на интеллект, рассуждение, время реакции и память. Участники также рассказали о продолжительности и качестве своего сна.

«Совы» продемонстрировали высокие когнитивные функции. А вот у «жаворонков» наблюдались самые низкие баллы в этих тестах. При этом ученые рекомендовали соблюдать индивидуальные биоритмы и придерживаться адекватной продолжительности сна.

Ранее косметолог Кнара Андрян заявила, что для здоровой кожи важно не только, сколько часов человек тратит на сон и насколько качественно он спит.

Исследования Болезни Ученые
16 июля 2024, 03:18
Более 60% блюд из сервисов доставок оказались опасными
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В большей части (62,5%) заказанных с доставкой блюд в России выявили недопустимое количество кишечной палочки и микробов. Подобную еду не должны были допустить к продаже, сообщили «Известия» со ссылкой на результаты исследования.

Эксперимент провели в лаборатории «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» (ФГБУ «НЦБРП»). На проверку взяли куриные котлеты, оладьи, шницель и роллы от «Яндекс. Лавки», «Самоката», «Вкусвилла», «Шоколадницы» и других крупных игроков рынка готовых блюд с доставкой.

Курьеры привезли в лабораторию восемь наборов различных вариантов бизнес-ланча. В итоге, от каждого бренда получилось по две пробы, то есть 16 образцов. По результатам исследования в 10 из них выявили превышение по содержанию бактерии группы кишечной палочки.

Вспышка ботулизма произошла в нескольких регионах России. Помощь медиков понадобилась пациентам в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Казани. В общей сложности пострадали около 400 человек. Известно о двух погибших.

Исследования Еда Болезни Россия Курьеры Продукты
16 июля 2024, 01:12
Врачи избавили россиянку от «венца смерти»
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На Урале врачи Серовской городской больницы спасли 64-летнюю пациентку от «венца смерти» — редкой и опасной сосудистой аномалии. Об этом сообщили на сайте департамента информационной политики Свердловской области.

«Пациентке, у которой была диагностирована сосудистая аномалия под названием „венец смерти“, установили стент в труднодоступный сосуд малого таза», - говорится в сообщении.

Это стало возможным благодаря высокотехнологичному оперативному вмешательству.

Данная сосудистая аномалия встречается примерно у 15-30% людей. Ее выявили в ходе исследования кровеносного русла женщины на ангиографе. Закупорка труднодоступного сосуда малого таза грозила пациентке потерей конечности, а в перспективе даже угрожала жизни. Сама операция очень рискованная, так как возможно сильное кровотечение.

Ранее воронежские врачи смогли сохранить беременность пациентке , которой диагностировали 14-килограммовую опухоль яичников.

На Урале врачи Серовской городской больницы спасли 64-летнюю пациентку от «венца смерти» - редкой и опасной сосудистой аномалии. Об этом сообщили на сайте департамента информационной политики Свердловской области.

Урал Врачи Свердловская область
15 июля 2024, 04:38
Мужчинам посоветовали продукты, усиливающие либидо
Freepik
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Канадские ученые выяснили, что поддержать мужское здоровье могут определенные продукты, содержащие полифенольные соединения. Они помогут предотвратить синдром снижения уровня половых гормонов и нарушения работы яичек. Свою работу эксперты опубликовали в журнале Nutrients.

Исследователи установили, что выработка тестостерона после 30 лет у мужчин сокращается на 1% в год. Это может привести к гипогонадизму - снижению либидо, мышечной массы и плотности костей.

Ученые обнаружили в ходе исследования, что повысить уровень мужских гормонов может богатая полифенольными соединениями растительная пища: сельдерей, петрушка, тимьян, бобовые, помидоры, виноград и другие.

Уролог Питер Уайт рекомендовал мужчинам для повышения либидо есть устрицы, грецкие орехи и темный шоколад.

Исследования Питание Ученые Мужчины Продукты
15 июля 2024, 04:34
Врач назвал эффективные методы борьбы с ПМС
РИА «Новости»
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Плавание, йога и массаж могут облегчить симптомы предменструального синдрома (ПМС). Об этом заявила доктор медицинских наук, гинеколог Марика Отхозория в беседе с Lenta.ru.

По ее словам, ПМС, который также называют синдромом предменструального напряжения и предменструальной болезнью, возникает у некоторых женщин за два-девять дней до менструации и негативно сказывается на их психическом и физическом состоянии.

Также в этот период могут появляться болезненные ощущения в животе и пояснице, чувство тоски и тревоги, головная боль, отеки, проблемы с аппетитом, тяга к сладкому.

По словам Отхозории, существует несколько проверенных способов справиться с ПМС. Специалисты назначают гормональную терапию и прописывают негормональные препараты. Однако справиться с негативными симптомами можно и без помощи медиков. Нужно заниматься плаванием, йогой, дыхательными практиками и делать массаж. Еще пережить неприятные дни поможет все, что поднимает настроение, например, поход в салон красоты.

Ранее главный внештатный специалист по гинекологии Депздрава Москвы Вера Коренная заявила, что если женщина слишком резко потеряет вес или заболеет анорексией, то у нее может прекратиться менструация. Медик предостерегла от экстремальных диет и стремительного похудания.

Врачи

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