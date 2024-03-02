02 марта 2024, 02:46

Ученые выяснили, что фастфуд и чипсы увеличивают риск развития рака

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Ученые доказали, что чрезмерное употребление сверхпереработанной пищи повышает риски развития 32 заболеваний, в числе которых рак, болезни сердца и легких. Исследование опубликовали в журнале BMJ.

К таким продуктам относятся снеки, выпечка, сладкие хлопья, газированные напитки, фастфуд и чипсы. В них не только высокое содержание сахара, но также содержатся различные красители, эмульгаторы, ароматизаторы и другие добавки.

Ученые проанализировали предыдущие исследования и метаанализы, посвященные связи ультрапереработнной пищи с ухудшением здоровья. Важно, что в них участвовали почти 10 миллионов пациентов. Кроме того, компании, производящие такого рода продукты, не финансировали эти исследования.

Ранее эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, что фастфуд, некачественная вода и малоподвижный образ жизни могут спровоцировать воспаление кишечника.

Исследования Болезни Питание Ученые Рак Продукты
02 марта 2024, 02:06
Пожилым людям рассказали, как улучшить память
Freepik
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Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что пищевые добавки с растительной клетчаткой могут улучшить когнитивные функции у людей старше 60 лет. Результаты исследования опубликовали в Nature Communications.

Исследователи провели эксперимент, в котором участвовали 36 пар близнецов с признаками ухудшения когнитивных способностей. В течение 12 недель они принимали добавки с растительной клетчаткой, а также им давали белковые добавки для поддержания мышечной функции.

Результаты исследования показали, что участники, принимавшие добавки с клетчаткой, продемонстрировали улучшение когнитивных способностей. Они показали лучшие результаты в тестах, связанных с памятью и скоростью реакции. Эти результаты подтвердили пользу использования пищевых добавок с клетчаткой для функционирования мозга у пожилых людей.

Терапевт Дарья Утюмова предложила включить в дневной рацион скумбрию, сельдь и тыквенные семечки.

Эти продукты помогут улучшить память, выносливость и внимание.

Исследования Ученые Продукты
02 марта 2024, 00:19
Опухоль с зубами и волосами достали из тела россиянки
РИА «Новости»
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Необычную опухоль достали хирурги Республиканского клинического онкологического центра Чебоксар из тела пациентки. Диаметр новообразования оказался более 40 сантиметров, а при разрезе для проведения анализа на онкомаркеры врачи увидели среди жировой ткани зубы и волосы. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Увеличение живота и общее недомогание пациентка заметила еще летом 2023 года. Но в больницу обратилась только после новогодних праздников. Разросшаяся опухоль начала давить на кишечник.

Осмотревший пациентку терапевт отправил ее на обследование к онкологу с подозрением на рак яичников. Опухоль обнаружили уже хирурги и предложили женщине операцию. Врачи предупредили, что новообразование уже вросло в органы и крупные кровеносные сосуды.

Операция продолжалась два часа, в итоге опухоль достали. Жизни пациентке ничего не угрожает. Заведующий онкогинекологического отделения Дмитрий Глякин объяснил, что опухоль доброкачественная. Такие называют тератомы. Они образуются из эмбриональной ткани. Медик добавил, что обычно их находят на ранних этапах и удаляют малоинвазивными способами. Но в этом случае пациентка затянула с походом к врачу.

Гигантскую миому диаметром более 20 сантиметров удалили хирурги больницы в Бронницах 43-летней пациентке. Женщина жаловалась на сильную боль в животе и головокружения. В ходе обследования опухоль нашли в матке. Врачи провели операцию таким способом, что сохранили важный орган и вытащили миому. Новообразование отправили на гистологическое исследование, чтобы исключить рак.

Больницы Врачи Женщины
01 марта 2024, 22:49
Врач назвал изжогу возможным симптомом предракового состояния
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Изжога с годами может привести к серьезным осложнениям, в том числе оказаться симптомом предракового состояния. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в новом выпуске программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

«Первое из которых - пищевод Барретта (патологическое изменение слизистой оболочки пищевода - прим. ред.), который является предраком», - объяснил врач.

Мясников добавил, что о предраковом состоянии может сигнализировать изжога, которая не продолжается более пяти лет.

Ранее врач Екатерина Кашух рассказала, что о блегчить неприятные симптомы изжоги , а именно чувство жжения в области груди и горькую отрыжку, поможет добавление в рацион тушеных или запеченных овощей, постного мяса и бульонов. Также полезны будет бананы, орехи и цветная капуста.

Болезни Врачи Рак Телевидение Доктор Александр Мясников
01 марта 2024, 16:58
Врач рассказала, что шоколад может защитить от рака
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Шоколад может быть полезен, потому что в нем есть антиоксиданты, необходимые для защиты от хронического системного воспаления и онкологических заболеваний. Об этом РИАМО рассказала врач-эндокринолог Оксана Михалева.

Как оказалось, в любимом лакомстве сладкоежек содержится достаточное количество магния и калия. Эти компоненты очень полезны для сердца, сосудов, мышечной и костной систем организма. Однако этот продукт может принести и вред здоровью, если есть его в неограниченном количестве.

«Вред шоколада заключается в том, что он очень калорийный, независимо от того, горький или молочный это шоколад. В нем содержится около 500 калорий на 100 грамм. <…> Но польза шоколада перевешивает вред, и в небольших количествах шоколад употреблять можно. В среднем от 10 до 30 грамм в день», - объяснила Михалева.

Кроме того, в шоколаде содержатся магний и калий, полезные для сердца, сосудов, мышц и костей. Также его потребление способствует выработке серотонина в мозге.

Ранее врач Крис ван Таллекен назвал продукты , которые вызывают пищевую зависимость.

Питание Продукты

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