Ученые установили связь между женским оргазмом и размером пениса

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Специалисты провели исследование, в котором выяснили влияние размеров мужского органа на женский организм. В частности, они установили, насколько частота вагинальных оргазмов коррелирует с длиной пениса партнера.

В исследовании участвовали 323 женщины, они ответили на ряд вопросов о половой активности и предпочтениях в сексе.

Проанализировав данные, ученые подтвердили гипотезу, что женский вагинальный оргазм напрямую зависит от размеров пениса. Вероятность успешного завершения акта повышается, если половой член длиннее среднего.

Секс-эксперты провели исследование и попытались классифицировать и систематизировать женские оргазмы. Исследователи сделали открытие - вагинальный секс как способ получить оргазм очень переоценен.