04 июля 2024, 18:54

Ученые установили связь между препаратом для похудения и потерей зрения

Unsplash
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Ученые Гарвардского университета провели исследование и установили, что некоторые  популярные препараты для похудения способны вызвать у людей слепоту. Об этом сообщило издание The Guardian.

Исследование опубликовали в журнале JAMA Ophthalmology. Ученые выяснили, что среди людей с сахарным диабетом, которым назначали препарат семаглутид торговых марок Ozempic и Wegovy серьезно увеличивался риск возникновения неартериальной передней ишемической оптической нейропатии.

При этом заболевании происходит закупорка питающих зрительный нерв артерий, что может грозить слепотой из-за нехватки кислорода.

Семаглутид является лекарственным препаратом, который применяют для лечения диабета второго типа. Он воздействует на мозг, создает чувство сытости и снижает аппетит. Благодаря ему люди начинают меньше есть и теряют вес.

Ранее россиянам рассказали о способе утоления жажды без последствий в виде отеков.

Врачи
04 июля 2024, 15:36
Россиянам рассказали о способе утоления жажды без последствий в виде отеков
РИА «Новости»
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Наступившая жаркая погода заставила россиян пить больше жидкости. Но у некоторых от поступающей в организм воды появились отеки. О способах избежать таких последствий 360.ru рассказала диетолог Дарья Русакова.

Она пояснила, что достаточно отказаться от единоразового употребления воды в большом количестве. Утолять жажду лучше с перерывами. Кроме того, для питья лучше всего подходят простая вода, кисломолочные напитки, отвары и чай без сахара.

«Не стоит выбирать сладкие и газированные жидкости. Они плохо влияют и неправильно метаболизируются в организме», - заявила Русакова.

Также диетолог посоветовала обратить внимание на рацион и убрать из него чрезмерно соленые и копченые продукты.

«Небольшое количество соли необходимо, так как потом человек теряет электролиты, и их нужно восполнять», - добавила собеседница 360.ru.

Если же отеки все же возникли, то основной упор диетолог посоветовала сделать на свежие овощи, зелень, ягоды и фрукты. Содержащийся в них калий поможет стабилизировать работу организма и быстрее выведет накопившуюся жидкость.

Врач-диетолог и заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Залетова советовала россиянам употреблять в сутки от 1,5 до двух литров воды , если они не занимаются спортом или тяжелым физическим трудом. Она пояснила, что рассчитать дневную норму жидкости можно самостоятельно по формуле: один миллилитр на одну съеденную килокалорию.

Питание Врачи Жара
04 июля 2024, 05:22
Раскрыты три правила использования кондиционера в машине в жару
Freepik
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Соблюдение трех правил использования кондиционера в автомобиле в жаркое время предотвратит возникновение простудных заболеваний у водителей. Об этом «Авто Mail.ru» рассказала врач-терапевт медицинского центра «СМ-Клиника» Юлия Валеева.

Специалист отметила, что правильная эксплуатация кондиционера в машине поможет не навредить нервно-мышечной, дыхательной и мочевыделительной системам организма. Особенно, когда водители стоят в пробках в автомобилях, которые раскалены на солнце.

Валеева предупредила, что достаточно недолгое время пробыть под холодной струей воздуха, чтобы заболеть из-за переохлаждения. Первое правило, по ее словам, заключается в том, чтобы перед поездкой проветрить салон, а не сразу включать кондиционер.

«Затем выставить на панели кондиционера среднюю температуру, и потом постепенно снижать ее. Резкий перепад температур ведет к значительному переохлаждению организма», - пояснила она.

Во-вторых, если температура воздуха составляет 30-35 градусов, то на кондиционере нужно установить ее примерно на 5-10 градусов ниже. И, в-третьих, поток холодного воздуха нельзя направлять на голову или ноги. Кроме того, если включен кондиционер, то окна должны быть закрыты во избежание сквозняка.

Ранее кардиолог Юрий Конец предупредил, что в жару нельзя находиться днем на открытом солнце и нужно много пить, чтобы избежать таких осложнений, как инсульты или инфаркты.

Врачи Машины Жара
04 июля 2024, 04:45
В тени от инфаркта. Кардиолог рассказал, как защитить здоровье в жару
РИА «Новости»
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Аномальная жара опасна для здоровья и может привести к инфарктам и инсультам. Как защитить себя, рассказал Кардиолог Юрий Конев в интервью «Радио 1».

В первую очередь врач призвал не находиться днем на открытом солнце - с 10:00 до 18:00. Кроме того, в жаркие дни необходимо много пить.

«Травматические осложнения, связанные с инфарктами и инсультами, могут развиться из-за того, что наступает обезвоживание и потенциал свертываемости крови резко возрастает, поэтому потребление воды должно быть увеличено», - объяснил Конев.

Медик напомнил о необходимости соблюдать режим сна, чтобы у человека полноценно вырабатывался гормон адаптации - мелатонин. К тому же в жаркие дни может потребоваться коррекция лекарственной терапии, но делать это нужно только после консультации с лечащим врачом.

В жаркие дни важно не перетруждаться - подвиги на грядках лучше оставить на вечер, когда станет прохладнее. При отсутствии кондиционера дома врач посоветовал отправиться в специальные центры или хотя бы в супермаркеты, чтобы отдохнуть от высокой температуры.

Ранее врач Екатерина Демьяновская рассказала, что при 32-градусной жаре необходимо выпивать три литра воды в сутки , так как организм теряет большое количество жидкости с потом. В противном случае может наступить обезвоживание.

Врачи Прогноз погоды Погода в Москве Жара
04 июля 2024, 01:46
Названы способствующие долголетию продукты
Freepik
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Пожилые люди могут прожить дольше своих ровесников, если будут регулярно употреблять богатые клетчаткой продукты. Об этом рассказала на портале «Здоровое питание.рф» ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина.

Специалист назвала продуктовую «пятерку», помогающую продлить молодость, сохранить прекрасную физическую форму и психическое состояние. В нее вошли жирная рыба, богатая полезными полиненасыщенными жирами, молочные продукты, фрукты и ягоды, овощи, а также продукты, обогащенные растительным белком.

В морской жирной рыбе содержится омега-3 и витамин D, необходимые «для синтеза гормонов, строительства мембран клеток, здоровья нервной системы, сердца, суставов».

Молочные продукты с низким содержанием жира, а также кисломолочные замедляют биологическое старение организма, являются источниками белка и кальция.

Антиоксиданты, витамины, природный сахар и клетчатка, содержащиеся в ягодах и фруктах, помогают в борьбе со свободными радикалами. В овощах много витаминов и клетчатки. Последняя снижает риск развития диабета второго типа, уровень «плохого холестерина», нормализует вес.

«Ученые доказали, что пожилые люди, которые получают с пищей много пищевых волокон, на 80% чаще живут дольше и сохраняют при этом здоровье», - заявила эксперт.

Ранее кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия рассказал, как человек может продлить себе жизнь.

Роспотребнадзор Активное долголетие Продукты

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