20 июня 2024, 03:08

Ученые рассказали, о чем говорит громкий храп

Freepik
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Австралийские ученые из Университета Флиндерса выяснили, что громкий храп может указывать на опасные для жизни проблемы со здоровьем. Исследование опубликовали в научном журнале NPJ Digital Medicine (NPJ DM).

Исследователи сделали выводы, опираясь на результате ночного мониторинга, позволившего установить связь между храпом и состоянием организма. Проект длился девять месяцев, в нем участвовали две тысячи человек из разных стран мира.

По словам специалистов, между регулярным храпом во время сна и высоким кровяным давлением существует значительная связь.

«15% всех участников исследования, в основном мужчины с избыточным весом, храпят в среднем более 20% ночи. Этот регулярный ночной храп связан с повышенным кровяным давлением и неконтролируемой гипертонией», - отметил доктор Бастьен Лечат.

По словам ученого, у регулярно храпящих людей риск развития неконтролируемой гипертонии был почти в два раза выше по сравнению с тем, кто не храпит.

Реабилитолог Ольга Перевалова ранее предупредила, что молочные продукты могут вызывать храп у человека. Помимо этого, храп возникает из-за алкоголя, углеводистой, и соленой пищи.

Исследования Австралия Ученые Продукты
19 июня 2024, 15:48
Испытания новой вакцины от туберкулеза завершат в России в ближайшие годы
РИА «Новости»
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Клинические испытания новой вакцины от туберкулеза могут завершить к 2026 году. На ее основе создадут препарат, который защитит от латентной формы болезни, сообщил 360.ru директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«[Испытание] идет уже год, и в 2025-м - начале 2026 года, надеюсь, мы его закончим. Идет уже вовсю. Треть или половина испытуемых провакцинированы, идет наблюдение. Набираются другие добровольцы в 50 фтизиатрических центрах страны», - сказал он.

Гинцбург уточнил, что финансируемое Минздравом исследование вели давно. Он объяснил, что вакцина БЦЖ эффективно защищала детей от тяжелых форм туберкулеза, при которых болезнь имела не локальный характер, а распространялась по организму. Однако не предотвращала заражение.

«Эта же вакцина должна защищать от заражения. Если мы убедимся в этом, то следующий этап - на том же технологическом уровне будет сделана вакцина, которая будет защищать от активации латентного туберкулеза», - сказал он.

Директор Центра Гамалеи заявил, что разрабатываемая вакцина защитит оставшиеся 30%-40% населения. Та, которую создадут на ее основе, убережет 100% людей от активации латентного туберкулеза. Она существует пока только в виде научно-исследовательской работы.

В России представят результаты доклинических исследований вакцины от рака , в разработке которой участвовал Центр Гамалеи. В Минздраве заявили, что первые итоги станут известны к концу года.

Болезни Лекарства Ученые Медицина Вакцинация Наука
18 июня 2024, 23:07
«Пропала речь». Муж заболевшей ботулизмом женщины рассказал о ее состоянии
РИА «Новости»
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У жительницы Казани, отравившейся блюдом из сервиса доставки еды, появились трудности с дыханием и начала пропадать речь. Об этом «Известиям»рассказал муж пострадавшей.

По словам мужчины, его жена заказала салат лобио с фасолью в четверг, 13 июня. На следующий день у женщины началось головокружение, а затем рвота. Потом начал неметь рот, возникли сложности с дыханием и речью.

«Мы поехали в районную больницу, там подумали, что это аллергия, оказали помощь. Вернулись домой. После этого она сказал, что даже глотать не может, дышать тяжело. И речь полностью почти пропала, она была невнятная», - рассказал собеседник газеты.

Муж опять отвез супругу в районное медучреждение, оттуда ее направили в инфекционную больницу в Казань. Сейчас женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Всего в Казани 14 человек обратились к врачам с симптомами ботулизма. Все пострадавшие заказывали салат лобио с фасолью производства ООО «Локалкитчен». Следователи возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

У жительницы Казани, отравившейся блюдом из сервиса доставки еды, появились трудности с дыханием и начала пропадать речь. Об этом «Известиям» рассказал муж пострадавшей.

Еда Больницы Казань Врачи Женщины Ботулизм Случаи ботулизма в России
18 июня 2024, 02:23
Россиян призвали убрать со стола три угрожающих жизни продукта
Freepik
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Бекон, колбаса и сосиски могут вызывать риск развития онкологического заболевания. Об этом проктолог Елена Смирнова написала в своем Telegram-канале.

Врач со ссылкой на отчет Американского института исследований рака предупредила, что риск развития рака значительно повысится, если есть определенные продукты.

По ее словам, человеку нужно обратить внимание на обработанное мясо - бекон, колбасу и сосиски. Кроме того, лучше ограничить потребление обычного красного мяса. Речь идет о баранине и говядине.

Вместо этого Смирнова посоветовала включить в свой рацион цельное зерно, молоко, фрукты, овощи и сыр. Для снижения риска рака также необходимо делать регулярные физические упражнения.

Ранее врачи-онкологи рассказали «360.ru», как не заболеть раком.

Также они напомнили, что на начальных стадиях большинство видов рака никак себя не проявляют, в чем и заключается их коварность.

Исследования Врачи Рак Онкология Продукты
17 июня 2024, 04:14
Диетолог назвала крупу, которая снижает уровень «плохого» холестерина
РИА «Новости»
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Содержащиеся в гречневой крупе фитостеролы способствуют снижению уровня холестерина в крови. Об этом сайту Passion рассказала диетолог Наталья Лазуренко.

По ее словам, в целом употребление продуктов, богатых этими веществами, в том числе гречки, орехов, семян, растительных масел помогает бороться с так называемым «плохим» LDL-холестерином.

Это в свою очередь снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнула эксперт.

Однако при условии плохой переносимости этого компонента можно исключить или сократить количество гречки в рационе питания, заключила она.

Ранее терапевт Тимур Асанов назвал самыми полезными овощи зеленого цвета. Он посоветовал есть побольше огурцов, сельдерея и зеленого перца.

Еда Болезни Питание Продукты

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