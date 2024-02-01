01 февраля 2024, 02:11

Ученые рассказали, когда чай превращается в яд

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Чай считается полезным напитком, но при неправильном заваривании он может нанести вред организму. Об этом написало немецкое издание Focus.

Немецкие исследователи посоветовали строго придерживаться инструкции о заваривании чая. Заваривать напиток нужно кипятком и не менее пяти минут. Это связано с тем, на листьях чая могут находиться опасные бактерии и микробы, а кипяток уничтожит вредные примеси.

Но слишком долго заваривать тоже не стоит - из-за этого листья чая могут потерять свои полезные свойства.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что ежедневное употребление чая без сахара поможет замедлить старение благодаря активным соединениям и веществам, содержащимся в напитке. По словам специалиста, для омолаживающего эффекта необходимо пить три чашки чая в день. Сорт напитка значения не имеет.

Еда Ученые Продукты
01 февраля 2024, 02:23
Ученые раскрыли неожиданное свойство томатного сока
РИА «Новости»
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Томатный сок может убить Salmonella Typhi и другие опасные для человека бактерии. К такому выводу пришли микробиологи Корнелльского университета, опубликовав новое исследование в журнале Microbiology Spectrum.

Команда ученых тщательно изучила геном томата и обнаружила в нем два антимикробных пептида. Они оказались эффективны в уничтожении S. Typhi, его гипервирулентных вариантов и других бактерий, которые могут нанести серьезный вред пищеварительному тракту и мочевыводящим путям.

«Помидоры и томатный сок могут избавить от кишечных бактерий, таких как сальмонелла», - пояснил автор исследования Чонмин Сонг.

Таким образом, томаты могут стать частью новых диетических стратегий по укреплению здоровья человека, резюмировали в статье.

Исследователи из Университета Аделаиды доказали, что томатный сок может снизить уровень «плохого» холестерина в крови, а также он положительно влияет на работу сердца.

Исследования Еда Ученые
31 января 2024, 17:08
Путин назвал объем жизненно важных препаратов, которые производят в России
РИА «Новости»
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Большую долю жизненно важных препаратов Россия производит самостоятельно. Об этом на встрече с доверенными лицами в Гостином Дворе заявил президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

«Из так называемых жизненно важных необходимых лекарственных препаратов мы уже сколько - 75% обеспечиваем за счет собственного производства, 75%!» - подчеркнул глава государства.

По его оценке, это приличный показатель, но вместе с тем недостаточный. В связи с этим Путин указал на необходимость предпринимать меры, которые необходимы для поддержки науки, развития технологий, производства и внутреннего рынка.

На встрече президент также затронул тему патриотизма. По его мнению, не любить свою Родину - все равно что не любить свою семью и детей.

На встрече в Гостином Дворе 31 января присутствуют многие известные общественные деятели и знаменитые артисты. Среди них Маргарита Симоньян, Никита Михалков, Владимир Рогов, Сергей Полунин, Иван Охлобыстин.

Лекарства Россия Владимир Путин Выборы президента — 2024
31 января 2024, 17:02
Сотню поликлиник откроют в Москве после реконструкции в этом году
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В Москве приступили ко второму этапу программы реконструкции поликлиник. В 2024 году столичные власти запланировали открыть 100 обновленных поликлиник, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Делаем это в короткие сроки, без ущерба качеству», - отметил он.

Так, улице 26 Бакинских Комиссаров завершат реконструкцию по новому московскому стандарту второго филиала поликлиники № 8. Благодаря ремонту увеличится количество кабинетов и появится отделение медицинской профилактики. Также в учреждении заменят оборудование и установят современный аппарат рентгена U-дуга.

По словам Собянина, к 1 сентября поликлинику откроют для посетителей. К этому времени территорию вокруг нее благоустроят и озеленят, а также здесь создадут безбарьерную среду для маломобильных пациентов.

Кроме того, в этом году московских врачей обеспечат единой форменной одеждой. Им выдадут свыше 140 тысяч комплектов.

Поликлиники Сергей Собянин Москва
31 января 2024, 02:01
Врач объяснил, какие крупы вызывают болезни суставов
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Употребление в пищу некоторых круп может спровоцировать развитие воспалительных процессов. Об этом врач-эндокринолог Анжела Толмасова рассказала в беседе с «Газета.Ru».

Она напомнила, что цельное зерно состоит из трех компонентов: отрубного слоя с большим количеством клетчатки и минералов, зародышевого слоя с питательными веществами и эндоспермия с углеводами и белком.

Рафинированное зерно не содержит отрубного и зародышевого слоев, поэтому его употребление приводит к повышенному уровню воспалительных маркеров в крови. Они провоцируют болезни суставов, сердечно-сосудистые заболевания и диабет. К рафинированным крупам относятся белый хлеб, белый рис, сдоба и пирожные.

Толмасова посоветовала цельнозерновые крупы, ведь они богаты клетчаткой и витаминами группы В, а также антиоксидантами, которые могут защитить клетки организма от повреждений.

Фитнес-тренер Дмитрий Щеблицкий объяснил, что боли в суставах после тренировок могут возникать из-за артроза, артрита или остеопороза. Он рекомендовал не игнорировать постоянные боли после тренировок и обратиться к врачу.

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