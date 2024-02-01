Ученые рассказали, когда чай превращается в яд

Немецкие исследователи посоветовали строго придерживаться инструкции о заваривании чая. Заваривать напиток нужно кипятком и не менее пяти минут. Это связано с тем, на листьях чая могут находиться опасные бактерии и микробы, а кипяток уничтожит вредные примеси.

Но слишком долго заваривать тоже не стоит - из-за этого листья чая могут потерять свои полезные свойства.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что ежедневное употребление чая без сахара поможет замедлить старение благодаря активным соединениям и веществам, содержащимся в напитке. По словам специалиста, для омолаживающего эффекта необходимо пить три чашки чая в день. Сорт напитка значения не имеет.