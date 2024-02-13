13 февраля 2024, 00:01

Ученые рассказали, как дожить до 100 лет

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Ученые Каролинского института в Швеции выяснили, какие показатели крови повышают шансы дожить до 100 лет. Некоторые выводы оказались достаточно неожиданными. Об этом написал журнал GeroScience.

Ученые провели масштабное исследование, в котором приняли участие около 44,5 тысячи шведов, 1224 из них - в возрасте 100 и более лет. В ходе работы специалисты изучили 12 биомаркеров крови у испытуемых.

Женщинами оказались 84,7% столетних участников исследования. У испытуемых-долгожителей ученые обнаружили более высокие показатели холестерина и железа. А вот показатели глюкозы, креатинина и мочевой кислоты у них, напротив, были ниже, чем у остальных участников. В числе других факторов долголетия специалисты назвали генетику, здоровый образ жизни, физическую активность и отсутствие вредных привычек.

Ученые выразили уверенность, что их исследование поможет увеличить продолжительность жизни.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что ягоды не только полезны для здоровья, но и снижают риск смерти.

Исследования Женщины Ученые Работа
12 февраля 2024, 16:14
СМИ испугались гибели мужчины с аляскапоксом в США. Профессор объяснил природу вируса
РИА «Новости»
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Вирус аляскапокс открыли еще в 2015 году, и за минувшее с того момента время был изучен и его геном, и возможные последствия заражения им. Об этом в беседе с «360» сообщил российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

«Существует такое семейство вирусов, так называемые поксвирусы - это вирусы, которые вызывают оспу у разных животных. Вот в этом семействе есть группа ортопоксвирусов, которые вызывали у человека натуральную оспу. И вирус оспы человека, напомню, еще в 1977 году иллюминировали, убрали с помощью вакцинации, его больше нет», - подчеркнул ученый.

Вирус, который сейчас привлек внимание СМИ на фоне новостей из США , тоже относится к группе ортопоксвирусов, обнаруживается у белок, у мышей, может передаваться домашним животным.

«Нельзя сказать, что этот вирус появился только сейчас. Его обнаружили в 2015-м, в 2019 был изучен его геном, по этому геному видно, что он относится именно к этому семейству ортопоксвирусов, к этому роду», - пояснил собеседник «360».

По словам Альтштейна, за все то время, сколько ученые знают о существовании этого вируса , известно, что он может вызывать заболевание у человека, но легкие.

«Вот этот человек, о смерти которого стало известно, был пожилой, с разными болезнями и, скорее всего, умер не из-за этой инфекции, а какие-то были другие причины - это не очень ясно», - выразил уверенность профессор.

Специалист обратил внимание, что, в отличие от, например, вируса оспы обезьян, он не отличается такой патогенностью и плохо передается от человека к человеку и способен вызывать только легкие заболевания.

«Этот вирус способен заразить человека, но вызывает лишь легкую инфекцию, которая, скорее всего, не распространяется. А от животного им можно заразиться, но эта инфекция очень и очень редкая», - заключил он.

Болезни Врачи
12 февраля 2024, 10:30
Экстренную медпомощь стали оказывать в Москве в 1,5 раза быстрее
РИА «Новости»
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Более 150 тысяч пациентов уже прошли лечение в четырех флагманских медицинских центрах Москвы, причем свыше 30 тысяч из них получили неотложную хирургическую помощь. Скорость предоставления экстренной медицинской помощи возросла в полтора раза. Об этом в Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в 70% случаев пациентам требуется лишь два часа на полный цикл обследований, постановку диагноза и разработку плана лечения. Более 20% больных за это время могут получить необходимую помощь и отправиться домой. При этом для выставления верного диагноза применяется около 15 различных диагностических процедур, каждая из которых в среднем занимает 6,4 минуты.

Собянин добавил, что в этом году 20 крупных многопрофильных взрослых больниц перейдут на работу по новым стандартам. Кроме того, завершится строительство двух новых флагманских медицинских центров в больницах имени Буянова и имени Пирогова.

«Все это выведет оказание экстренной помощи в столице на совершенно иной уровень», - сообщил мэр.

Также десятки новых социальных объектов построят в Москве в 2024 году.

Больницы Сергей Собянин Москва
12 февраля 2024, 05:40
Ученые из России смогли победить кариес
Freepik
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Ученые Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ) разработали и запатентовали специальные гелевые композиции, которые предотвращают развитие кариеса. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам заведующей кафедрой детской стоматологии стоматологического факультета ОмГМУ Галины Скрипкиной, новая разработка представляет собой лечебную композицию для курсового лечения. Врач назначит его исходя из ситуации и возраста клиента.

«В разработанных профилактических средствах удалось совместить несовместимое: трехкомпонентный гель с фтором, кальцием и фосфором для домашнего использования и для работы на профессиональном уровне в стоматологическом кресле», - заявила Скрипкина.

Она отметила, что курс лечения нужно проходить дважды в год, он длится примерно две-три недели. Если соблюдать эти условия, то в течение шести месяцев в полости рта будет оптимальный уровень минерального обмена.

Эксперт объяснила, что разработанные гели отличаются от других препаратов тем, что действуют на протяжении долгого времени. Обычные средства держатся около двух недель, по сравнению с этим сроком гелевые композиции в шесть раз эффективнее.

Ранее пародонтолог Магомед Дахкильгов рассказал, когда появляется боль при кариесе. Болезненные ощущения пациент испытывает, если поражение охватывает твердые ткани эмали и достигает дентина.

Врачи Ученые Россия
12 февраля 2024, 04:34
Россиянам рассказали о главной ошибке при измерении давления
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Люди часто допускают серьезную ошибку во время измерения давления, которая влияет на точность результата. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с радио Sputnik.

По его словам, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями постоянно следят за показателями артериального давления, чтобы в нужное время принять лекарство.

«Давление надо мерить в одно и то же время, в спокойном состоянии, один раз на одной руке», - сказал врач.

Главной ошибкой медик назвал повторное измерение на одной и той же руке в течении короткого периода времени. Некоторые люди думают, что давление нужно мерить три раза, а потом выбрать среднее арифметическое.

«Это глупость. При измерении давления сокращаются артерии на руке. В итоге все последующие замеры будут показывать более высокое давление, чем на самом деле», - заявил Хухрев.

Врач объяснил, что следующую проверку на той же руке можно делать не ранее, чем через полчаса. Только в таком случае тонометр покажет точный результат. Если повторная проверка необходима, можно померить на другой руке.

Ранее ученые Университета штата Огайо выяснили, что измерение давления на стуле без спинки сильно искажает результаты. Из-за неправильного положения тела пациента врач может поставить неверный диагноз.

Болезни Врачи

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