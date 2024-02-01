01 февраля 2024, 02:23

Ученые раскрыли неожиданное свойство томатного сока

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Томатный сок может убить Salmonella Typhi и другие опасные для человека бактерии. К такому выводу пришли микробиологи Корнелльского университета, опубликовав новое исследование в журнале Microbiology Spectrum.

Команда ученых тщательно изучила геном томата и обнаружила в нем два антимикробных пептида. Они оказались эффективны в уничтожении S. Typhi, его гипервирулентных вариантов и других бактерий, которые могут нанести серьезный вред пищеварительному тракту и мочевыводящим путям.

«Помидоры и томатный сок могут избавить от кишечных бактерий, таких как сальмонелла», - пояснил автор исследования Чонмин Сонг.

Таким образом, томаты могут стать частью новых диетических стратегий по укреплению здоровья человека, резюмировали в статье.

Исследователи из Университета Аделаиды доказали, что томатный сок может снизить уровень «плохого» холестерина в крови, а также он положительно влияет на работу сердца.

Исследования Еда Ученые
01 февраля 2024, 02:53
Малышева рассказала о пользе водки для здоровья
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Телеведущая и врач Елена Малышев в эфире программы «Жить здорово!» поздравила россиян с Днем рождения водки, рассказав, когда она может быть полезна человеку. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

Малышева объяснила, что существует два вида спирта - этиловый и метиловый, причем первый как раз и составляет основу водки. Метиловый похож на него по цвету и запаху, но является крайне токсичным. Если человек его выпьет, то может даже ослепнуть.

«Этиловый спирт часто используют для лечения отравления метиловым спиртом в случае употребления контрафактного алкоголя - это официальное его использование», - подчеркнула Малышева.

Еще одно применение спирта в медицинских целях - использование его тридцатипроцентного раствора в капельницах или в качестве питья, но всегда под контролем врачей и в прописанных ими дозировках. До того, как появились современные эффективные лекарства этиловый спирт использовали внутривенно при лечении отека легких, чтобы он их высушивал.

В 50-х годах водкой снижали сахар в крови, но это был не лучший способ, отметила Малышева. Она напомнила, что сегодня медицина использует этиловый спирт только для нейтрализации действия метилового спирта.

Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал, что водка занимает лидирующую позицию по популярности среди крепких напитков в России

Елена Малышева Алкоголь Россия Продукты
01 февраля 2024, 02:11
Ученые рассказали, когда чай превращается в яд
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Чай считается полезным напитком, но при неправильном заваривании он может нанести вред организму. Об этом написало немецкое издание Focus.

Немецкие исследователи посоветовали строго придерживаться инструкции о заваривании чая. Заваривать напиток нужно кипятком и не менее пяти минут. Это связано с тем, на листьях чая могут находиться опасные бактерии и микробы, а кипяток уничтожит вредные примеси.

Но слишком долго заваривать тоже не стоит - из-за этого листья чая могут потерять свои полезные свойства.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что ежедневное употребление чая без сахара поможет замедлить старение благодаря активным соединениям и веществам, содержащимся в напитке. По словам специалиста, для омолаживающего эффекта необходимо пить три чашки чая в день. Сорт напитка значения не имеет.

Еда Ученые Продукты
31 января 2024, 17:08
Путин назвал объем жизненно важных препаратов, которые производят в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Большую долю жизненно важных препаратов Россия производит самостоятельно. Об этом на встрече с доверенными лицами в Гостином Дворе заявил президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

«Из так называемых жизненно важных необходимых лекарственных препаратов мы уже сколько - 75% обеспечиваем за счет собственного производства, 75%!» - подчеркнул глава государства.

По его оценке, это приличный показатель, но вместе с тем недостаточный. В связи с этим Путин указал на необходимость предпринимать меры, которые необходимы для поддержки науки, развития технологий, производства и внутреннего рынка.

На встрече президент также затронул тему патриотизма. По его мнению, не любить свою Родину - все равно что не любить свою семью и детей.

На встрече в Гостином Дворе 31 января присутствуют многие известные общественные деятели и знаменитые артисты. Среди них Маргарита Симоньян, Никита Михалков, Владимир Рогов, Сергей Полунин, Иван Охлобыстин.

Лекарства Россия Владимир Путин Выборы президента — 2024
31 января 2024, 17:02
Сотню поликлиник откроют в Москве после реконструкции в этом году
Читайте нас в: Google Новости
В Москве приступили ко второму этапу программы реконструкции поликлиник. В 2024 году столичные власти запланировали открыть 100 обновленных поликлиник, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Делаем это в короткие сроки, без ущерба качеству», - отметил он.

Так, улице 26 Бакинских Комиссаров завершат реконструкцию по новому московскому стандарту второго филиала поликлиники № 8. Благодаря ремонту увеличится количество кабинетов и появится отделение медицинской профилактики. Также в учреждении заменят оборудование и установят современный аппарат рентгена U-дуга.

По словам Собянина, к 1 сентября поликлинику откроют для посетителей. К этому времени территорию вокруг нее благоустроят и озеленят, а также здесь создадут безбарьерную среду для маломобильных пациентов.

Кроме того, в этом году московских врачей обеспечат единой форменной одеждой. Им выдадут свыше 140 тысяч комплектов.

Поликлиники Сергей Собянин Москва

Новости по теме