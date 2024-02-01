01 февраля 2024, 21:36

Ученые признали «уколы стройности» лекарством против болезни Альцгеймера

РИА «Новости»
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Новые «уколы стройности», претендующие на Нобелевскую премию, могут стать эффективным лекарством против болезни Альцгеймера. Исследование ученых опубликовали в издании Nature.

Препарат создали для лечения сахарного диабета, но в ходе исследования выявилась его способность снижать массу тела. В связи с этим фармацевтические компании стали регистрировать новые лекарственные формы для лечения ожирения.

Стоимость месячного курса оценили в 1300 долларов. Его уже успели опробовать бизнесвумен Ким Кардашьян и миллиардер Илон Маск.

Сейчас ученые проводят исследования, чтобы исключить побочные эффекты. Они доказали, что прием препарата на 20% может сократить риск инсульта и инфаркта. Также он может противостоять болезням Альцгеймера и Паркинсона.

Ранее ученые Каролинского института Стокгольма назвали стресс и депрессию причинами, из-за которых может развиться болезнь Альцгеймера.

Исследования Болезни Лекарства Ученые
01 февраля 2024, 11:10
Москва выделила гранты на внедрение новых методов лечения онкопациентов
Freepik
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Три стационара в Москве получат гранты на внедрение современных методик лечения онкопациентов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Так, грант получит Центр детской гематологии и онкологии Морозовской больницы. С 2018 года в нем функционирует отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для детей.

«Средства гранта покроют затраты на поиск, подбор, обследование неродственного донора, забор и транспортировку костного мозга», - уточнил Собянин.

По его словам, благодаря грантам число трансплантаций костного мозга в центре выросло в три раза за шесть лет.

Кроме того, НПЦ специализированной медпомощи детям имени Войно-Ясенецкого передадут средства для работы двух онкологических отделений. В них применяют такие инновационные технологии, как водоструйная диссекция, плазменная хирургия, термоаблация.

Также грант получит старейшая онкобольница Москвы - ГКОБ № 1. В ней оперируют опухоли головы и шеи с последующей реконструкцией лицевого скелета.

Ранее Собянин принял решение о поддержке проектов Российского научного фонда. Он получит грант от Правительства Москвы на проведение фундаментальных и поисковых исследований.

Больницы Врачи Сергей Собянин Москва
01 февраля 2024, 02:53
Малышева рассказала о пользе водки для здоровья
Unsplash
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Телеведущая и врач Елена Малышев в эфире программы «Жить здорово!» поздравила россиян с Днем рождения водки, рассказав, когда она может быть полезна человеку. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

Малышева объяснила, что существует два вида спирта - этиловый и метиловый, причем первый как раз и составляет основу водки. Метиловый похож на него по цвету и запаху, но является крайне токсичным. Если человек его выпьет, то может даже ослепнуть.

«Этиловый спирт часто используют для лечения отравления метиловым спиртом в случае употребления контрафактного алкоголя - это официальное его использование», - подчеркнула Малышева.

Еще одно применение спирта в медицинских целях - использование его тридцатипроцентного раствора в капельницах или в качестве питья, но всегда под контролем врачей и в прописанных ими дозировках. До того, как появились современные эффективные лекарства этиловый спирт использовали внутривенно при лечении отека легких, чтобы он их высушивал.

В 50-х годах водкой снижали сахар в крови, но это был не лучший способ, отметила Малышева. Она напомнила, что сегодня медицина использует этиловый спирт только для нейтрализации действия метилового спирта.

Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал, что водка занимает лидирующую позицию по популярности среди крепких напитков в России

Елена Малышева Алкоголь Россия Продукты
01 февраля 2024, 02:23
Ученые раскрыли неожиданное свойство томатного сока
РИА «Новости»
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Томатный сок может убить Salmonella Typhi и другие опасные для человека бактерии. К такому выводу пришли микробиологи Корнелльского университета, опубликовав новое исследование в журнале Microbiology Spectrum.

Команда ученых тщательно изучила геном томата и обнаружила в нем два антимикробных пептида. Они оказались эффективны в уничтожении S. Typhi, его гипервирулентных вариантов и других бактерий, которые могут нанести серьезный вред пищеварительному тракту и мочевыводящим путям.

«Помидоры и томатный сок могут избавить от кишечных бактерий, таких как сальмонелла», - пояснил автор исследования Чонмин Сонг.

Таким образом, томаты могут стать частью новых диетических стратегий по укреплению здоровья человека, резюмировали в статье.

Исследователи из Университета Аделаиды доказали, что томатный сок может снизить уровень «плохого» холестерина в крови, а также он положительно влияет на работу сердца.

Исследования Еда Ученые
01 февраля 2024, 02:11
Ученые рассказали, когда чай превращается в яд
Freepik
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Чай считается полезным напитком, но при неправильном заваривании он может нанести вред организму. Об этом написало немецкое издание Focus.

Немецкие исследователи посоветовали строго придерживаться инструкции о заваривании чая. Заваривать напиток нужно кипятком и не менее пяти минут. Это связано с тем, на листьях чая могут находиться опасные бактерии и микробы, а кипяток уничтожит вредные примеси.

Но слишком долго заваривать тоже не стоит - из-за этого листья чая могут потерять свои полезные свойства.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что ежедневное употребление чая без сахара поможет замедлить старение благодаря активным соединениям и веществам, содержащимся в напитке. По словам специалиста, для омолаживающего эффекта необходимо пить три чашки чая в день. Сорт напитка значения не имеет.

Еда Ученые Продукты

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