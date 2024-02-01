Ученые признали «уколы стройности» лекарством против болезни Альцгеймера

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Препарат создали для лечения сахарного диабета, но в ходе исследования выявилась его способность снижать массу тела. В связи с этим фармацевтические компании стали регистрировать новые лекарственные формы для лечения ожирения.

Стоимость месячного курса оценили в 1300 долларов. Его уже успели опробовать бизнесвумен Ким Кардашьян и миллиардер Илон Маск.

Сейчас ученые проводят исследования, чтобы исключить побочные эффекты. Они доказали, что прием препарата на 20% может сократить риск инсульта и инфаркта. Также он может противостоять болезням Альцгеймера и Паркинсона.

Ранее ученые Каролинского института Стокгольма назвали стресс и депрессию причинами, из-за которых может развиться болезнь Альцгеймера.