Ученые предупредили об уменьшении мозга из-за лекарств от Альцгеймера

Речь идет о лекарствах леканемаб и донанемаб. Первое разработали в японской фармакологической компании Eisai совместно с американским Biogen. Донанемаб создали в США. Эти лекарства уже назвали «революционными» в борьбе с болезнью Альцгеймера. Они помогают мозгу избавляться от токсичного белка амилоида, являющимся характерным признаком заболевания.

При всей своей «революционности» они несут опасность, отметили исследователи. Руководитель отдела политики британского Alzheimer’s Research UK Дэвид Томас заявил, что лекарства сокращают объем мозга, а также провоцируют кровотечение.

Несмотря на это заявление, «революционные» препараты планируют разрешить к продаже в Великобритании уже на следующей неделе.