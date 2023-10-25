Ученые предупредили о риске заболевания раком из-за «вечных химикатов»

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Ученые проверили медицинские карточки почти 90 больных раком и выяснили, что вероятность развития болезни под воздействием перфтороктансульфоновой кислоты возрастает до 56%.

Особую опасность для здоровья представляют «вечные химикаты» - так называют группу искусственно синтезируемых веществ. В основном их применяют при производстве предметов домашнего обихода, косметики, упаковок для еды, изготовлении посуды и окрашивании одежды.

Ранее россиянам рассказали, что сосиски и колбасы способны вызвать рак поджелудочной железы , который является одним из самых опасных видов онкологии из-за затрудненной диагностики.