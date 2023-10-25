Ученые предупредили о риске заболевания раком из-за «вечных химикатов»
Некоторые производители используют при выпуске пластиковых контейнеров для еды, одежды и посуды искусственные химикаты, которые способны увеличить риск возникновения рака щитовидной железы. Об этом со ссылкой на исследование группы американских ученых сообщило издание eBioMedicine.
Ученые проверили медицинские карточки почти 90 больных раком и выяснили, что вероятность развития болезни под воздействием перфтороктансульфоновой кислоты возрастает до 56%.
Особую опасность для здоровья представляют «вечные химикаты» - так называют группу искусственно синтезируемых веществ. В основном их применяют при производстве предметов домашнего обихода, косметики, упаковок для еды, изготовлении посуды и окрашивании одежды.
Ранее россиянам рассказали, что сосиски и колбасы способны вызвать рак поджелудочной железы , который является одним из самых опасных видов онкологии из-за затрудненной диагностики.