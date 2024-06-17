Ученые предупредили, к чему может привести кратковременный отказ от алкоголя
Кратковременный отказ от спиртных напитков может пагубно отразиться на здоровье людей, которые часто пьют. Об этом, как сообщил журнал PLoS ONE, свидетельствуют данные исследования американского Национального института изучения злоупотребления алкоголем и алкоголизма.
Кратковременный отказ от спиртных напитков может пагубно отразиться на здоровье людей, которые часто пьют. Об этом, как сообщил журнал PLoS ONE , свидетельствуют данные исследования американского Национального института изучения злоупотребления алкоголем и алкоголизма.
Результаты эксперимента показали, что в кишечнике злоупотреблявших алкоголем людей во время прекращения приема горячительных напитков снизилось число полезных бактерий Akkermansia, Lachnospira, Roseburia, Fusicatenibacter и Lachnospiraceae. Кроме того, вследствие воздержания у них усилились симптомы тревоги и депрессии.
Подтвердить или опровергнуть возможность устранения этих негативных эффектов при длительном отказе от алкоголя могут только дальнейшие исследования, подчеркнули специалисты.
Ранее врач-эндокринолог Екатерина Янг назвала алкоголь токсином , который при регулярном употреблении несет большую опасность для кровеносной системы.