17 июня 2024, 02:41

Ученые предупредили, к чему может привести кратковременный отказ от алкоголя

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Кратковременный отказ от спиртных напитков может пагубно отразиться на здоровье людей, которые часто пьют. Об этом, как сообщил журнал PLoS ONE, свидетельствуют данные исследования американского Национального института изучения злоупотребления алкоголем и алкоголизма.

Кратковременный отказ от спиртных напитков может пагубно отразиться на здоровье людей, которые часто пьют. Об этом, как сообщил журнал PLoS ONE , свидетельствуют данные исследования американского Национального института изучения злоупотребления алкоголем и алкоголизма.

Результаты эксперимента показали, что в кишечнике злоупотреблявших алкоголем людей во время прекращения приема горячительных напитков снизилось число полезных бактерий Akkermansia, Lachnospira, Roseburia, Fusicatenibacter и Lachnospiraceae. Кроме того, вследствие воздержания у них усилились симптомы тревоги и депрессии.

Подтвердить или опровергнуть возможность устранения этих негативных эффектов при длительном отказе от алкоголя могут только дальнейшие исследования, подчеркнули специалисты.

Ранее врач-эндокринолог Екатерина Янг назвала алкоголь токсином , который при регулярном употреблении несет большую опасность для кровеносной системы.

Исследования Алкоголь Ученые Депрессия
17 июня 2024, 02:44
Россиянам рассказали о чудо-диете для похудения на 10 килограммов в месяц
Freepik
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Желающим похудеть диетологи рекомендовали применять гиполипидемическую диету, она позволит сбросить до 10 килограммов в месяц. Об этом написали на сайте «Домашний».

Основным принципом этого метода похудения является уменьшения суточной калорийности рациона на 30%. Питаться нужно небольшими порциями пять-шесть раз в день. Это позволяет исключить голодный позыв.

В рационе должна быть рыба, нежирное мясо, обезжиренный творог и каши. Также можно есть много огурцов, брокколи, цукини, помидоров и редиса. Исключить нужно цельное молоко, твердый сыр, сливки, йогурты, мороженое, яйца и сладости.

Важно включать в рацион сезонные овощи, лучше, если они будут зеленого цвета, считает терапевт Тимур Асанов.

Диеты
16 июня 2024, 22:24
Минздрав принял новые рекомендации по проведению абортов
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Министерство здравоохранения России одобрило новые клинические рекомендации по проведению абортов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официальный документ.

Теперь перед процедурой рекомендуют провести пациенткам УЗИ, в ходе которого женщина должна увидеть плод и услышать его сердцебиение.

Также в рекомендациях отметили, что прерывание беременности - это небезопасная процедура, после которой может случиться много различных осложнений, например - бесплодие. Еще могут развиться сердечно-сосудистые заболевания и рак молочной железы.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священников усерднее работать в направлении предотвращения абортов. Он отметил, что церковным служителям надо быть настойчивее в ходе консультаций с женщинами, желающими избавиться от ребенка.

Дети Здравоохранение Минздрав Женщины Россия
16 июня 2024, 01:31
Первая партия препарата от болезни Бехтерева появилась в гражданском обороте
Freepik
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Препарат от болезни Бехтерева появился в продаже. О выходе в гражданский оборот первой партии лекарства сообщила пресс-служба Минздрава.

«Первая серия препарата от болезни Бехтерева вышла в гражданский оборот», - сообщило ведомство.

Министерство в конце апреля зарегистрировало первый в мире препарат, предназначенный для лечения болезни Бехтерева. Компоненты в составе препарата уничтожают патологические Т-лимфоциты, атакующие собственные клетки организма. Это позволяет полностью остановить заболевание.

Болезнь Бехтерева сопровождается сильными болями в спине и поражает в первую очередь позвоночник, но иногда страдают и суставы. В крайней стадии человек теряет возможность сгибаться.

Болезни Лекарства Минздрав
14 июня 2024, 12:49
Профосмотры в новых регионах России с начала года прошли более 200 тысяч детей
РИА «Новости»
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С начала 2024 года профилактические осмотры в новых регионах России прошли уже более 1,2 миллиона взрослых и свыше 200 тысяч детей. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в преддверии Дня медицинского работника.

Сейчас реализуются масштабные инфраструктурные проекты - решаются вопросы кадрового обеспечения, ОМС, медицинского образования, обращения лекарственных средств и медикаментов.

«Все это делается для того, чтобы медицинская помощь, от профилактической до высокотехнологичной, включая обеспечение бесплатными лекарственными препаратами, была доступна каждому жителю новых субъектов Российской Федерации - детям и взрослым», - отметил министр.

Пациентов из новых регионов направляют в федеральные центры Минздрава России для получения высокотехнологичной помощи, добавил Мурашко.

Ранее Санкт-Петербургский исследовательский институт уха, горла, носа и речи Минздрава принял 10 юных пациентов из Донецкой и Луганской народных республик. Дети прибыли в медучреждение в рамках проекта «Я слышу Мир!»

Дети Здравоохранение Минздрав Донбасс Россия

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