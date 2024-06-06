06 июня 2024, 05:49

Ученые перечислили признаки скорой смерти человека

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Ученые из Национального института старения США обнародовали новые признаки приближающейся смерти. Об этом сообщило издание The Daily Express.

Американские исследователи выяснили, что вероятность скорой кончины увеличивает одышка, которая также известна как «воздушный голод». Помимо нее имеются и такие симптомы, как снижение способности к концентрации и вниманию.

Если говорить о психологических индикаторах приближающейся смерти, то здесь идет речь о повышенной тревожности и депрессии. Кроме того, следует обратить внимание на сонливость и чрезмерную усталость.

«Люди, которые скоро умрут, как правило, становятся менее активными, проводят больше времени в состоянии покоя и спят значительно больше обычного», - пояснили ученые.

Ранее врач-педиатр НИКИ детства Ксения Гусарова назвала пять простых правил , которые помогут детям расти здоровыми. По ее словам, нужна физическая активность, правильное питание, профилактические осмотры, своевременное обращение к врачу и родительское внимание, чтобы избежать несчастных случаев.

США Смертность Ученые
06 июня 2024, 03:41
Названа группа людей с повышенным риском инфаркта
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Ученые из Гарвардской медицинской школы установили, что людям с генетической чувствительностью к стрессу чаще грозит инфаркт. Результаты исследования опубликовали в журнале Journal of the American College of Cardiology.

Исследования, в которых участвовали 18 428 человек, показали, что у генетически предрасположенных к стрессу людей чаще развивается острый коронарный синдром. ОКС - это любое сочетание клинических признаков или симптомов инфаркта.

Ученые отметили, что большая вероятность перенести инфаркт возникает во время президентских выборов, праздников, спортивных состязаний и других стрессовых событий.

Кроме того, люди с более высокими показателями полигенного риска невротизма чаще страдают тревогой и депрессией. Такие осложнения повышали вероятность возникновения острого коронарного синдрома после стрессовых событий в 3,2 раза.

Кардиолог Анна Дроганова ранее перечислила нетипичные симптомы инфаркта.

О болезни может свидетельствовать удушье и острые резкие боли по всему телу.

Исследования Праздники Ученые Депрессия
06 июня 2024, 00:43
Проблему ожирения обсудили на ПМЭФ-2024
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В рамках деловой программы Российского фармацевтического форума «Лекарственная безопасность» обсудили проблему эпидемии ожирения. Участники экспертной дискуссии подняли эту тему в стартовый день Петербургского международного экономического форума.

Директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России и главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике министерства Оксана Драпкина подчеркнула, что избыточную массу тела и тем более ожирение нельзя относить лишь к эстетической проблеме.

«Это, прежде всего, вопрос здоровья. Ожирение - колоссальная нагрузка на весь организм, особенно на сердечно-сосудистую систему. Поэтому профилактика ожирения, нормализация массы тела является профилактикой множества неинфекционных заболеваний», - сказала она.

Из-за проблем с лишним весом возрастает риск развития опасных состояний и неинфекционных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, которые стали главной причиной смертности во всем мире - инфаркта, инсульта, сахарного диабета, онкологии, снижения репродуктивной функции. Ожирение и избыточный вес - это серьезное нарушение обмена веществ, причина вероятности преждевременной смерти и реальная угроза здоровью нации. Но зачастую врачи не уделяют проблеме должное внимание и рассматривают ожирение только в комплексе с другими болезнями, не выделяя отдельно.

Зампред председателя Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере Петр Родионов призвал включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний и назвал его одной из ведущих причин как наступления инвалидности, так и смертности.

«Но для этого требуется решимость, межведомственное взаимодействие и системный толчок в решении данной проблемы - от профилактических мероприятий, направленных на создание системы ценностей бережливого и осознанного отношения к своему здоровью до изменения парадигмы отношения к проблеме избыточной массы тела и ожирения среди населения и медицинских специалистов», - подчеркнул он.

На встрече эксперты обсудили, как изменить отношение к проблеме ожирения у врачебного сообщества. Они также рассмотрели способы популяризации среди населения знания о здоровом образе жизни, поговорили о профилактике ожирения и предотвращении набора избыточного веса. Еще одной темой дискуссии стали инновационные подходы к терапии заболевания в современности и необходимость его признания социально значимым.

Сейчас в мире более миллиарда человек живут с ожирением, из них 159 миллионов - дети. Показатель растет непрерывно. В России заболеванием страдают 45 миллионов жителей страны, у 10% ожирение выраженное, а у более чем 30% - избыточный вес и ожирение. Количество людей с излишней массой тела увеличивается ежегодно.

Организатором форума «Лекарственная безопасность» выступил фонд «Росконгресс» при поддержке Минздрава и комитета по охране здоровья Госдумы.

Смертность Здравоохранение Минздрав Россия Ожирение ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 23:04
Россиянка родила ребенка с неопределенным полом
РИА «Новости»
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Случай рождения ребенка с неопределенным полом зарегистрировали в Тюмени в этом году. Это происходит из-за редких мутаций некоторых генов во время формирования половых желез. В таких случаях на свет появляется младенец, у которого наружные и внутренние половые органы не попадают под определение пола. Об этом изданию 72.Ru рассказали тюменские санитарные врачи.

Собеседники журналистов пояснили, что такие нарушения внутреннего развития разрешаются хирургическим путем. Сначала у младенца берут анализы на хромосомы, чтобы уточнить генетический пол, а после проводят необходимое вмешательство.

Но этом не единственные пороки, которые находят у рожденных в Тюмени детей. Причин для таких отклонений большое количество, начиная от неблагоприятной экологии и хронических заболеваний у матери, заканчивая нарушениями течения беременности, связанных с предлежанием плаценты, анемией и другими случаями.

За год частота аномалий у новорожденных увеличилась на 18,8%. Чаще всего нарушения внутреннего развития находят у мальчиков.

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк рассказал, что с начала года в регионе спасли 1,7 тысячи недоношенных новорожденных. При этом 140 младенцев появились на свет с экстремально низкой массой - менее 1,5 килограмма.

Тюмень Дети Беременность Врачи
05 июня 2024, 06:01
Врач объяснил, как проблемы с щитовидной железой влияют на сон
Freepik
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Заболевания щитовидной железы могут привести не только к бессоннице и перепадам настроения, но и к осложнениям в сердечно-сосудистой системы. Об этом Пятому каналу рассказала врач-эндокринолог, кандидат наук Анастасия Фатеева.

Специалист объяснила, что при усиленной работе щитовидной железы вырабатывается избыточное количество гормонов. Этот орган отвечает за обменные процессы и за деятельность нервной системы, причем последняя при появлении неполадок в ее работе становится «расторможенной».

«Человеку очень сложно справиться со своими перепадами настроения. И возникает очень плохой сон», - рассказала Фатеева.

Это еще не все проблемы, возникающие при серьезных нарушениях в работе эндокринной системы. Проблемы с щитовидной железой могут привести к осложнениям в сердечно-сосудистой системе - повышению давления и нарушению сердечного ритма.

Если говорить об обменных процессах, то человек может сильно набрать вес или, наоборот, также сильно его потерять.

Ранее Андрей Кондрахин рассказал, что вегетососудистая дистония представляет собой комплекс разных симптомов другого заболевания, которое выявляют в ходе тщательного обследования.

Болезни Врачи

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