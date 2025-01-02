02 января 2025, 05:04

Ученые открыли влияние распространенного вируса на болезнь Альцгеймера

Unsplash
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Цитомегаловирус из семейства герпесвирусов способен спровоцировать развитие болезни Альцгеймера. Почти все пожилые люди являются его носителями, сообщил журнал Alzheimer’s & Dementia.

Ученые нашли связь между возникновением распространенного нейродегенеративного заболевания и цитомегаловирусом. При его наличии в организме человека риск развития болезни Альцгеймера повышается.

Цитомегаловирус довольно распространен. Он передается воздушно-капельным , половым и бытовым путем, а после заражения остается в организме навсегда и проявляется лишь при ослаблении иммунитета. Специалисты нашли его у 15% подростков, 40% пациентов в возрасте 35-40 лет и 90% людей старше 80 лет.

Болезнь Альцгеймера часто встречается у пожилых людей. Она проявляется раздражительностью, тревожностью, потерей памяти и психическими нарушениями. Методами профилактики являются MIND-диета , тренировка мозга и получение новых знаний.

Цитомегаловирус из семейства герпесвирусов способен спровоцировать развитие болезни Альцгеймера. Почти все пожилые люди являются его носителями, сообщил журнал Alzheimer’s & Dementia.

Болезни Наука
01 января 2025, 20:34
Россиян предупредили о распространении вируса гриппа с тяжелыми последствиями
РИА «Новости»
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В России возросло количество случаев заболевания гриппом А (H1N1), который может вызвать тяжелые последствия в виде пневмонии. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю врачи зарегистрировали 618,8 тысячи новых случаев заболевания ОРВИ. Хотя в большинстве случаев болезнь вызвали вирусы негриппозной этиологии, доля гриппа растет. При этом преобладает грипп А (H1N1).

Роспотребнадзор предупредил, что этот штамм чаще других вызывает тяжелое течение болезни и приводит к легочным осложнениям, из них в 65% случаев - к пневмонии.

Самым эффективным методом профилактики гриппа санитарные врачи назвали вакцинацию. Помогут также регулярное мытье рук, обработка смартфонов антисептиками, избегание контакта с зараженными.

В октябре в ЯНАО произошла вспышка гриппа А (H1N1) и А (H3N2), сообщило Ura.ru. Они широко известны как свиной и гонконгский.

Здравоохранение Болезни Грипп Роспотребнадзор Медицина
01 января 2025, 04:43
Врач перечислил болезни, на которые могут указывать боли в суставах
Freepik
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Болевые ощущения в суставах могут быть связаны не только с ортопедическими, но и с терапевтическими проблемами, а также оказаться результатом функциональной перегрузки. Об этом РИА «Новости» рассказал ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин.

«Боли в суставах - это симптом, который указывает на проблемы терапевтического характера», - сказал врач.

Сорокин пояснил, что, в частности, речь идет об артритах, ревматоидных процессах и болезни крови. Если говорить о проблемах ортопедического характера, то это артрозы, плоскостопие и последствия травм.

Врач предупредил, что в случае функциональной перегрузки нужно обратиться к специалисту, если боли приобрели хронический и изматывающий характер.

В конце ноября диетолог Шеннон Костелло отметила целебные свойства куркумы, которая эффективна в лечении артрита и псориаза, сообщило издание News.ru.

Ранее травматолог-ортопед Антонина Завадская рассказала, что дети могут носить обувь на каблуке только с 12 лет, чтобы не спровоцировать появление патологий кости стопы.

Болезни Врачи
01 января 2025, 04:25
Россиянам рассказали, что пить при похмелье
Freepik
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Самочувствие при похмелье можно облегчить, если употребить яблочный сок. Об этом ТАСС рассказала вице-президент по качеству, техническому регулированию и стандартизации Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Людмила Хомич.

«Яблочный сок имеет сбалансированный солевой состав, он богат калием, который поддерживает работу сердечно-сосудистой системы, а именно она страдает от алкоголя в первую очередь», - сказала она.

Специалист добавила, что этот напиток также поможет быстрее переработать ядовитые метаболиты и снизить нагрузку на печень, а если его разбавить в два раза, то можно использовать еще и как средство при кишечных инфекциях.

Хомич подчеркнула, что во время новогоднего застолья люди часто употребляют жирную или жареную пищу, что может привести и к несварению. Добавление яблочного сока в рацион поможет и в этом случае.

До этого диетолог Ольга Чунтонова рассказала, что сытная закуска, питье воды, качественный алкоголь и физическая активность помогут избежать тяжелого похмелья после новогоднего застолья, сообщило издание Life.

Ранее нарколог Руслан Исаев предупредил, что не стоит смешивать никакие спиртные напитки между собой, так как каждый вид алкоголя выводится из организма с разной скоростью, усугубляя похмелье.

Алкоголь Россия Продукты
01 января 2025, 03:22
Врач перечислил полезные виды рассолов
Freepik
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Рассол оказался полезным витаминным напитком, насыщенным электролитами, которые важны для поддержания водно-солевого баланса в организме. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова.

По ее словам, во всех видах рассола содержатся такие электролиты, как натрий, калий и магний, что особенно ценно после физических нагрузок или в условиях жары. Не зря спортсмены употребляют этот напиток после соревнований и интенсивных тренировок.

Кроме того, рассол благодаря электролитам применяют и в качестве средства от похмелья, чтобы улучшить самочувствие и водный баланс. Если же в нем содержатся пробиотики, то употребление этого напитка поможет пищеварению и поддержит здоровье кишечника.

Врач добавила, что есть рассолы, в составе которых имеются антиоксиданты и витамины.

«Рассолы могут быть частью сбалансированного рациона, особенно если они сделаны из натуральных ингредиентов и без добавления искусственных консервантов», − сказала Разаренова.

При этом существуют и противопоказания, так как в некоторых рассолах может быть повышено содержание соли, сахара и уксуса, что навредит, например, при язвенной болезни и гипертонии.

Ранее диетолог Марият Мухина посоветовала при похмелье употреблять воду, мясные или овощные бульоны, бананы и апельсины.

Врачи Россия

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