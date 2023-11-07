07 ноября 2023, 03:48

Ученые определили, какой размер пениса считается «удачным»

Читайте нас в: Google Новости

Согласно исследованию американских ученых, средний размер мужского полового члена в состоянии эрекции составляет 13,1 сантиметра. Такие данные привело издание Pravda.ru.

По данным журналистов, это число представляет собой медиану, а не среднее арифметическое. Это значит, что все мужчины, у которых размер пениса больше, могут считать, что им «повезло».

Чтобы выяснить средний размер пениса, ученые использовали данные 17 ранее опубликованных работ и выборку из 15 521 мужчин разных этнических групп: азиатов, европейцев и африканцев. По данным исследования, большинство мужчин находятся в диапазоне от 12 до 16 сантиметров. При этом 25% имеют размер менее 12 сантиметров и 25% - около 14 сантиметров. Членами длиной больше 20 сантиметров обладает лишь 1% мужчин, а менее 10 сантиметров - около 5%.

Ранее ученые из Университета Нью-Мексико пришли к выводу, что частота вагинальных оргазмов у женщин напрямую коррелирует с размером пениса партнера.

Ученые Мужчины Секс
07 ноября 2023, 02:28
Названы три возраста, когда наиболее опасно пить алкоголь
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Австралийские ученые выделили три возраста, когда употребление алкоголя может грозить самыми пагубными последствиями для мозга. Новое исследование опубликовал журнал BMJ.

Сотрудники Университета Нового Южного Уэльса обозначили три возрастные категории, когда мозг человека более всего слаб, находясь под воздействием алкоголем. Первая - когда ребенок еще не появился на свет и находится в утробе матери. Ученые предупредили, что употребление алкоголя во время беременности может спровоцировать уменьшение объема мозга и разные нарушения у плода.

Вторая категория - от 15 до 19 лет. Распитие спиртного в подростковом возрасте грозит уменьшением объема коры мозга и функциональной связности. Кроме того, алкоголь пагубно скажется на развитии белого вещества.

В третью категорию вошли пожилые люди, у которых пристрастия к горячительным напиткам могут вызвать все типы деменции.

Ранее психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин объяснил, что сочетание алкоголя и физических упражнений может привести к печальным последствиям для организма.

Алкоголь Ученые
06 ноября 2023, 08:42
Вирусолог Аграновский объяснил, почему «Спутник V» перестал защищать от COVID-19
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Во время распространения коронавируса появляются изменения в его геноме. Прежние вакцины перестают справляться с инфекцией, поэтому их нужно постоянно обновлять, заявил РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Эксперт указал, что S-белок, который есть у COVID-19, стал хорошей мишенью для вакцинных антител. Однако в процессе эволюции самого вируса он стал постепенно меняться.

«Значит, надо обновлять вакцины», - кратко объяснил Аграновский.

По его мнению, первоначальная формула «Спутника» стала давать меньше нейтрализующих антител. Вакцина включает в себя два основных компонента - платформа аденовируса и гена S-белка коронавируса.

«Вакцина делалась под S-белок <…>. Со временем появились новые доминирующие штаммы с существенно измененным S-белком», - уточнил профессор.

Аграновский указал, что обновление вакцины не составляет большого труда. Однако клинические испытания и регистрация нового «Спутника» занимает время.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов анонсировал выпуск обновленного «Спутника V» после подтверждения его безопасности.

Вакцинация Коронавирус в России и в мире Вакцинация от коронавируса в России
06 ноября 2023, 00:39
Медики назвали топ-5 видов полезного мяса, которое понижает холестерин
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Некоторые виды мяса вопреки распространенному мнению не повышают холестерин, а даже понижают его. Такой вывод сделали ученые Йельской медицинской школы, свою работу они опубликовали в журнале о мясе MeatScience.

Ученые составили условный топ-5 видов мяса, которые благотворно влияют на уровень холестерина. На первом месте куриная грудка без кожи. В этом мясе низкое содержание холестерина и жира. Индейка также полезна без шкуры.

Определенные куски свинины тоже могут быть нежирными, полезными и содержать очень мало насыщенных жиров. Перед приготовлением нужно обрезать весь видимый жир.

Также можно есть небольшое количество красного мяса, это круглый стейк с низким содержанием холестерина и насыщенных жиров.

Умеренное употребление нежирной говядины также благотворно скажется на здоровье организма.

Диетическое мясо, к которому относятся птица без кожи, свиная вырезка, постная говядина, телятина и кролик, является хорошим источником белка. Оно низкокалорийное и дает организму силы для восстановления клеток.

Еда Болезни Врачи
04 ноября 2023, 01:15
Ростовские врачи спасли женщину с двойной беременностью
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Врачи ростовской городской больницы диагностировали двойную беременность у 27-летней пациентки — внематочную и маточную. Об уникальном случае в Telegram-канале рассказала пресс-служба областного Минздрава.

Женщина поступила в больницу с обильным внутрибрюшным кровотечением, медики диагностировали разрыв маточной трубы. Анализы показали отсутствие маточной беременности, рассказала заведующая гинекологическим отделением Нина Циркунова. Но через месяц на плановом приеме УЗИ показало беременность сроком четыре-пять недель. Она наступила одновременно с внематочной.

«Это уникальный случай для мира медицины - сочетание маточной и внематочной беременности. Частота подобных случаев колеблется от 0,6 до 4% от общего числа беременностей», - завила врач.

Беременность у пациентки протекала нормально и на свет появился здоровый доношенный мальчик.

Ранее в Госдуме подняли вопрос о запрете абортов в частных клиниках. Эту тему активно обсуждают наряду с материнским капиталом.

Врачи ростовской городской больницы диагностировали двойную беременность у 27-летней пациентки - внематочную и маточную. Об уникальном случае в Telegram-канале рассказала пресс-служба областного Минздрава.

Беременность Врачи Медицина

Новости по теме