Ученые определили, какой размер пениса считается «удачным»

По данным журналистов, это число представляет собой медиану, а не среднее арифметическое. Это значит, что все мужчины, у которых размер пениса больше, могут считать, что им «повезло».

Чтобы выяснить средний размер пениса, ученые использовали данные 17 ранее опубликованных работ и выборку из 15 521 мужчин разных этнических групп: азиатов, европейцев и африканцев. По данным исследования, большинство мужчин находятся в диапазоне от 12 до 16 сантиметров. При этом 25% имеют размер менее 12 сантиметров и 25% - около 14 сантиметров. Членами длиной больше 20 сантиметров обладает лишь 1% мужчин, а менее 10 сантиметров - около 5%.

Ранее ученые из Университета Нью-Мексико пришли к выводу, что частота вагинальных оргазмов у женщин напрямую коррелирует с размером пениса партнера.