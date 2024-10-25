Ученые объяснили удивительную способность раковых клеток обманывать иммунитет

Исследователи изучили, как именно трансформированным клеткам удается обманывать иммунитет, адаптироваться и выживать во враждебной микросреде. Они перечислили эпигенетические изменения, которые повышают риск развития рака.

Среди них потеря активности противораковых генов в молекуле ДНК, ремоделирование трехмерной структуры ядра клетки, эпигенетическая нестабильность, нарушение модификаций гистоновых белков и реактивация интегрированных в геном древних вирусных последовательностей. Кроме того, для развития онкологических заболеваний имеет значение способность разных типов изменений клеток усиливать друг друга.

Врачи посоветовали для предупреждения рака следить за изменениями в организме. Ведь даже такое обыденное явление, как ночная потливость , может стать симптомом болезни - лимфомы.