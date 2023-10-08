Ученые обнаружили полезную для пожилых людей ягоду

Читайте нас в:

Ученые установили, что виноград укрепляет сетчатку глаз, и это снижает риск развития возрастных недугов органа зрения. В зрелом возрасте велик риск возникновения глаукомы или дегенерации желтого пятна, это обусловлено окислительным стрессом и высоким уровнем конечных продуктов гликирования.

Пищевые оксиданты способны снижать окислительный стресс, а также препятствовать образованию продуктов гликирования. Употребление винограда улучшает состояние сетчатки и повышает оптическую плотность макулярного пигмента.

В исследовании участвовали 34 человека пожилого возраста. Для положительного эффекта необходимо съедать около полутора чашек винограда в день.

Для сохранения бодрого расположения духа нельзя пропускать завтрак или заменять его кружкой кофе. В утренний прием пищи предпочтительней употреблять блюда с большим количеством белка и сложных углеводов.