Ученые обнаружили полезную для пожилых людей ягоду
Виноград полезен для здоровья глаз пожилых людей. К такому выводу пришли ученые национального университета Сингапура, проведя исследование свойств ягоды. Свою работу они опубликовали в научном журнале Food & Function.
Ученые установили, что виноград укрепляет сетчатку глаз, и это снижает риск развития возрастных недугов органа зрения. В зрелом возрасте велик риск возникновения глаукомы или дегенерации желтого пятна, это обусловлено окислительным стрессом и высоким уровнем конечных продуктов гликирования.
Пищевые оксиданты способны снижать окислительный стресс, а также препятствовать образованию продуктов гликирования. Употребление винограда улучшает состояние сетчатки и повышает оптическую плотность макулярного пигмента.
В исследовании участвовали 34 человека пожилого возраста. Для положительного эффекта необходимо съедать около полутора чашек винограда в день.
Для сохранения бодрого расположения духа нельзя пропускать завтрак или заменять его кружкой кофе. В утренний прием пищи предпочтительней употреблять блюда с большим количеством белка и сложных углеводов.