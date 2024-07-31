Ученые обеспокоились угрозой лихорадки Западного Нила

Вместе с продуктами человек получает энергию и необходимые для работы организма питательные вещества. Для сохранения необходимого баланса, россиянам представили недельный рацион продуктов. За основу при его составлении взяли рекомендации Минздрава России. Об этом сообщил проект Роспотребнадзора «Здоровое питание» со ссылкой на комментарий врача-терапевта и диетолога, кандидата медицинских наук Екатерину Бурляеву для сайта aif.ru.

Для того, чтобы правильно питаться всю неделю потребуются около двух килограммов хлеба, круп и макарон, два килограмма картофеля и фруктов, полкило овощей, мяса 1,5 килограмма, полкило рыбы, около семи литров молока или молочных продуктов, пять или шесть яиц, небольшое количество растительного масла и сахара.

Но этим правилам следуют далеко не все, отметила Екатерина Бурляева. Она пояснила, что проведенный анализ среднего недельного рациона показал, что россияне употребляют в пищу недостаточно молочных продуктов, яиц, овощей, фруктов, отдавая предпочтение сахару и мясу «Молочные продукты - это основной источник кальция, который необходим для прочных костей. Если кальция в организме недостаточно, возрастает риск остеопороза и остеопении, что может приводить к тяжелым переломам, например, шейки бедра», - пояснила специалист.

Бурляева добавила, что яйцах также содержится полезный белок, а желтке много витаминов и минеральных веществ, среди которых селен, участвующий в синтезе тестостерона. Кроме того продукт полон насыщенными жирными кислотами, помогающими в выработке половых гормонов. Сокращенное употребление в пищу фруктов и овощей не дает организму достаточного количества витаминов и клетчатки.

Врач добавила, что важны не только сами продукты в рационе, но и соблюдение режима еды. Употреблять пищу желательно четыре-пять раз в день.

«Три основных приема пищи, которые состоят из белка и сложных углеводов - к ним относятся крупы, макароны, овощи. И два перекуса - преимущественно фрукты и кисломолочные напитки, хлебцы, чтобы повысить количество клетчатки. При этом белка должно быть меньше, чем гарнира», - отметила Бурляева.

По ее словам, средняя порция для человека, который не занимается спортом должна включать 100 грамм белка и 200 грамм гарнира, а объем овощей и фруктов не должен быть меньше 400 грамм.

Ранее проект «Здоровое питание» опубликовал список из пяти продуктов, полезных для мозга. В него вошли жирная рыба, растительные масла, грецкие орехи, горький шоколад и яйца.