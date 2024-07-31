Ученые обеспокоились угрозой лихорадки Западного Нила
В Центральной России и Поволжье участились случаи лихорадки Западного Нила. Как это произошло и насколько опасно, рассказал РИА «Новости» председатель Общественного совета при Росгидромете Вадим Петров.
Болезнь впервые диагностировали в 1937 году в Африке. По данным ВОЗ, 80% заразившихся не испытывают никаких симптомов. Большинство через несколько дней полностью выздоравливает, но болезнь может перерасти и в более тяжелую стадию - менингоэнцефалит. Главными переносчиками лихорадки являются обыкновенные комары, заражающиеся от перелетных птиц.
«В недавней статье ученые из Института тропической медицины имени Сеченова показали, что повышение температуры на один градус Цельсия приводит к увеличению численности комаров Aedes и Culex на рекордные 10-15%», - отметил Петров.
По его словам, необходимо контролировать численность насекомых и улучшать системы предупреждения и диагностики заболеваний.
Вакцин и лекарств от болезни пока не существует, поэтому единственной защитой являются репелленты, москитные сетки, фумигаторы и закрытая одежда. Однако ученый Алексей Аграновский считает, что пандемии лихорадки не будет, поскольку для заболевания должно сойтись слишком много факторов.
Ранее Минздрав перечислил основные симптомы лихорадки Западного Нила.