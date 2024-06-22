Ученые называли группу крови, которая приводит к ожирению

Вел-отрицательная группа крови встречается у одного из пяти тысяч человек. Этих людей отличает отсутствие двух копий гена SMIM 1.

Новое исследование показало, что люди без этого гена расходуют меньше энергии в состоянии покоя. Ученые изучили данные 104 пациентов и выяснили, что они страдают повышенным содержанием жиров в крови, нарушениями работы жировой ткани и печени, а также сниженной активностью щитовидной железы.

Большинство испытуемых страдали лишним весом. Женщины с этой группой крови весили на 4,6 килограмма больше среднего показателя, а мужчины - на 2,4 килограмма. Ученые пришли к выводу, что около 300 тысяч человек в мире страдают от ожирения из-за своей группы крови и заявили о необходимости продолжать исследования генетических причин лишнего веса.

«У небольшого меньшинства людей ожирение вызвано генетическими вариантами. В этом случае могут помочь новые методы лечения. Наши результаты подчеркивают необходимость исследовать генетическую причину ожирения, чтобы выбрать наиболее подходящее и эффективное лечение, а также уменьшить социальную стигму, связанную с лишним весом», - сказано в исследовании.

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