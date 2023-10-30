Ученые назвали защищающую от деменции и болезней сердца пищу

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Еще в прошлом веке исследователи доказали, что данные вещества являются антиоксидантами, которые помогут противодействовать вредным свободным радикалам в организме, влияющим на развитие атеросклероза, рака и диабета.

Также они значительно снижают риск инфарктов и инсультов. В растениях содержится свыше восьми тысяч разных полифенольных соединений. Согласно последним исследованиям, полифенолы поддерживают здоровье кишечных микробов, улучшая чувствительность к инсулину и сокращая воспаления.

Ранее британские ученые выяснили, что быстрая ходьба способна снизить вероятность возникновения рака. Также, активность такого рода способна снизить риск развития деменции на 71%.