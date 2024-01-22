22 января 2024, 04:50

Ученые назвали вызывающие множественную миелому вирусы

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Ученые выяснили, что гепатиты B и C могут вызывать множественную миелому. Исследование опубликовали в журнале Haematologica.

Несколько лет назад в Испании получилось излечить пациента от множественной миеломы. Выяснилось, что сначала его вылечили с помощью противовирусной терапии от гепатитов В и С.

Ученые решили проверить, связаны ли эти два события и провели исследования на 54 пациентах с такими же заболеваниями печени. В их организмах они обнаружили большое количество антител против гепатита С.

Потом ученые изучили более 2000 пациентов с множественной миеломой, имеющих такие же заболевания печени. Выяснилось, что люди, получающие противовирусное лечение, имели большие шансы на выживание.

Специалисты также советуют исключать эти инфекции у людей с моноклональными гаммапатиями, чтобы предотвратить развитие злокачественной опухоли.

Ранее издание Daily Mail сообщило со ссылкой на исследования врачей, что миелома - одна из причин необъяснимого появления синяков. Это злокачественное заболевание крови, при котором клетки плазмы развиваются слишком быстро, поэтому уровень защитных белков увеличивается. Эти клетки вытесняют обычные, накапливаются в костном мозге, разрушая костную ткань.

Исследования Болезни Врачи Ученые Рак Наука
22 января 2024, 05:34
Назван приятный способ похудеть за 3 месяца
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Ученые назвали самый простой и приятный способ для избавления от лишних килограммов, улучшения формы тела и снижения риска развития диабета, причем за три месяца. Исследование опубликовали в журнале PLOS One.

Ученые проанализировали более 10 высококачественных работ своих коллег, в которых участвовали 646 взрослых, страдающих ожирением. Выяснилось, что регулярные танцы на протяжении как минимум трех месяцев позволяют уменьшить окружность талии.

Если говорить о танцевальных стилях, то наиболее эффективными оказались занятия джазом и хип-хопом. Балет и бальные танцы на снижение веса не повлияют.

Танцы полезны еще и тем, что участникам тренировок было легче выдерживать ритм, так как они меньше уставали и могли регулярно заниматься, не пропуская занятия.

Диетолог Екатерина Стрельникова посоветовала отказаться от «некачественных» калорий при похудении. Речь идет о фастфуде, сладостях, дешевых полуфабрикатах, майонезах и маринадах. К недопустимым продуктам врач также отнесла молочные продукты с подсластителями

Ученые Ожирение
22 января 2024, 03:59
Врач объяснил, какую зубную боль нельзя терпеть
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Попытка перетерпеть зубную боль — не самая лучшая идея. Во многих случаях без своевременного лечения она может привести к еще более серьезным проблемам. Стоматолог-терапевт Наталья Кадькалова рассказала в интервью радио Sputnik, при какой боли нужно срочно обращаться к врачу.

Попытка перетерпеть зубную боль - не самая лучшая идея. Во многих случаях без своевременного лечения она может привести к еще более серьезным проблемам. Стоматолог-терапевт Наталья Кадькалова рассказала в интервью радио Sputnik , при какой боли нужно срочно обращаться к врачу.

Поторопиться к стоматологу следует при резкой боли от холодной или горячей еды, которая не проходит в течение 30 секунд. Такая боль может говорить о пульпите - воспалении сосудисто-нервного пучка зуба. Ночные боли тоже сигнализируют о воспалительном процессе.

«Если терпеть и не лечиться, то инфекция уйдет за пределы зуба и возникнет флюс», - предупредила Кадькалова.

Если боль от термического воздействия быстро проходит, то визит к стоматологу можно отложить - но не более чем на неделю. Такие ощущения скорее всего говорят о глубоком кариесе, который требует лечения. Если болезнь запустить, она тоже может привести к пульпиту.

Если все зубы ноют от мороженого или холодных напитков, скорее всего, у человека есть трещины на эмали. Их тоже нужно лечить, но не срочно.

Врач добавила: чтобы сохранить здоровье зубов, надо раз в полгода приходить на профилактический осмотр к стоматологу.

Ранее врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказала, что кариес не передается через слюну во время поцелуев.

Еда Болезни Врачи Интервью
22 января 2024, 01:51
Ученые нашли способ замедлить старение мозга на 2 года
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Ежедневный прием поливитаминов положительно влияет на старение мозга, замедляя его примерно на два года. Такие выводы сделали в результате исследования COSMOS, опубликованном в American Journal of Clinical Nutrition.

Участниками эксперимента стали более пяти тысяч человек старше 60 лет. Они принимали пищевую добавку с экстрактом какао, поливитамины из 30 компонентов или плацебо.

Отдельное изучение 573 человек показало, что ежедневный прием поливитаминов улучшил мышление и эпизодическую память - способности помнить эпизоды собственной биографии и их детали. Их когнитивный возраст в среднем был на два года меньше, чем у тех, кому сказали принимать плацебо.

Авторы исследования еще пока не изучали, есть ли у здорового образа жизни такой же эффект. В любом случае людям старшего возраста будут полезны разнообразное питание, физическая активность и решение сложных задач.

Ранее ученые Калифорнийского университета установили, что жизнерадостные и инициативные люди меньше подвержены рискам возникновения деменции.

Исследования Питание Ученые
21 января 2024, 02:41
Ученые назвали полезные для сна продукты
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Американские ученые выяснили, что недостаточное количество фруктов в рационе может негативно повлиять на качество сна и привести к бессоннице. Об этом сообщило издание The Conversation.

Исследователи проанализировали результаты опросов, которые провели в период с 2011 по 2016 год. Выяснилось, что респонденты, которые не употребляли достаточное количество фруктов и овощей, спали намного меньше. У них был тревожный сон.

Также ученые из США отдельно изучили опрос более чем 1000 людей в возрасте от 21 до 30 лет. Их попросили увеличить потребление фруктов и овощей, и спустя три месяца они рассказали, что качество их сна заметно улучшилось.

Авторы исследований доказали прямую связь между здоровой диетой и лучшим качеством сна. Поэтому они посоветовали чаще есть жирную рыбу, молочные продукты, киви, ягоды, грецкие орехи, миндаль и бананы.

При этом лучше воздержаться от ужина в виде бургеров или картофеля фри, которые могут привести к сокращению важной фазы сна - медленноволновой. Также не стоит налегать на белый хлеб и макароны, которые быстро перевариваются. Их потребление на ужин может привести к пробуждению ночью от голода.

Врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова напомнила, что стрессы негативно влияют на сон. Поэтому для борьбы с ними нужно стараться избегать неприятных эмоций.

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