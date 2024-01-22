Ученые назвали вызывающие множественную миелому вирусы

Несколько лет назад в Испании получилось излечить пациента от множественной миеломы. Выяснилось, что сначала его вылечили с помощью противовирусной терапии от гепатитов В и С.

Ученые решили проверить, связаны ли эти два события и провели исследования на 54 пациентах с такими же заболеваниями печени. В их организмах они обнаружили большое количество антител против гепатита С.

Потом ученые изучили более 2000 пациентов с множественной миеломой, имеющих такие же заболевания печени. Выяснилось, что люди, получающие противовирусное лечение, имели большие шансы на выживание.

Специалисты также советуют исключать эти инфекции у людей с моноклональными гаммапатиями, чтобы предотвратить развитие злокачественной опухоли.

Ранее издание Daily Mail сообщило со ссылкой на исследования врачей, что миелома - одна из причин необъяснимого появления синяков. Это злокачественное заболевание крови, при котором клетки плазмы развиваются слишком быстро, поэтому уровень защитных белков увеличивается. Эти клетки вытесняют обычные, накапливаются в костном мозге, разрушая костную ткань.