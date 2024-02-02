02 февраля 2024, 05:18

Ученые назвали продукты, повышающие риск развития болезни Альцгеймера

РИА «Новости»
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Австралийские ученые выяснили, что ежедневное употребление мясных полуфабрикатов повышает вероятность развития болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликовали в Journal of Alzheimer’s Disease (JAD).

Австралийские ученые выяснили, что ежедневное употребление мясных полуфабрикатов повышает вероятность развития болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликовали в Journal of Alzheimer’s Disease (JAD).

В эксперименте участвовали 438 человек, 108 из них страдали болезнью Альцгеймера, а 330 были здоровы. Ученые следили за их пищевыми привычками на протяжении 17 лет.

Результаты исследования показали, что пациенты, которым диагностировали это заболевание, часто употребляли в пищу мясные полуфабрикаты. Речь идет, в частности, о пирогах с мясом, гамбургерах, ветчине и сосисках. При этом в их рационе не хватало овощей и фруктов.

Ученые также фиксировали, сколько участники употребляли алкоголя. Выяснилось, что в группе людей без когнитивных нарушений чаще пили вино.

Ранее терапевт Ирина Баранова предупредила россиян, что одними из главных факторов, которые влияют на разрушение сосудов и провоцируют развитие болезней сердца, является курение и употребление вредной жирной еды. Она также рекомендовала скорректировать рацион, отказавшись от употребления полуфабрикатов.

Еда Болезни Австралия Питание Ученые Продукты
02 февраля 2024, 00:18
Ученые выявили противораковые свойства в белых грибах и шампиньонах
Unsplash
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Ученые из университета Траз-уш-Монтиш и Алту-Дору в Португалии пришли к выводу, что белые грибы и шампиньоны обладают противораковыми свойствами. Результаты исследования опубликовали в Medical Sciences Forum.

В статье отметили, что клетки грибов изучили с помощью анионообменной хроматографии, которую часто используют, если нужно определить чистоту и качество лекарственных препаратов.

После анализа ученые пришли к выводу, что в грибах есть специфические клеточные фракции, которые способны снижать жизнеспособность раковых клеток. А при определенных условиях их антиопухолевую активность можно увеличить.

Врач-диетолог Татьяна Дик ранее напомнила, что с помощью специй можно укрепить иммунитет и предотвратить развитие рака.

Больше всего полезных свойств содержится в корице, куркуме, тимьяне, шалфее и орегано.

Исследования Еда Ученые Рак
01 февраля 2024, 21:36
Ученые признали «уколы стройности» лекарством против болезни Альцгеймера
РИА «Новости»
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Новые «уколы стройности», претендующие на Нобелевскую премию, могут стать эффективным лекарством против болезни Альцгеймера. Исследование ученых опубликовали в издании Nature.

Препарат создали для лечения сахарного диабета, но в ходе исследования выявилась его способность снижать массу тела. В связи с этим фармацевтические компании стали регистрировать новые лекарственные формы для лечения ожирения.

Стоимость месячного курса оценили в 1300 долларов. Его уже успели опробовать бизнесвумен Ким Кардашьян и миллиардер Илон Маск.

Сейчас ученые проводят исследования, чтобы исключить побочные эффекты. Они доказали, что прием препарата на 20% может сократить риск инсульта и инфаркта. Также он может противостоять болезням Альцгеймера и Паркинсона.

Ранее ученые Каролинского института Стокгольма назвали стресс и депрессию причинами, из-за которых может развиться болезнь Альцгеймера.

Исследования Болезни Лекарства Ученые
01 февраля 2024, 11:10
Москва выделила гранты на внедрение новых методов лечения онкопациентов
Freepik
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Три стационара в Москве получат гранты на внедрение современных методик лечения онкопациентов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Так, грант получит Центр детской гематологии и онкологии Морозовской больницы. С 2018 года в нем функционирует отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для детей.

«Средства гранта покроют затраты на поиск, подбор, обследование неродственного донора, забор и транспортировку костного мозга», - уточнил Собянин.

По его словам, благодаря грантам число трансплантаций костного мозга в центре выросло в три раза за шесть лет.

Кроме того, НПЦ специализированной медпомощи детям имени Войно-Ясенецкого передадут средства для работы двух онкологических отделений. В них применяют такие инновационные технологии, как водоструйная диссекция, плазменная хирургия, термоаблация.

Также грант получит старейшая онкобольница Москвы - ГКОБ № 1. В ней оперируют опухоли головы и шеи с последующей реконструкцией лицевого скелета.

Ранее Собянин принял решение о поддержке проектов Российского научного фонда. Он получит грант от Правительства Москвы на проведение фундаментальных и поисковых исследований.

Больницы Врачи Сергей Собянин Москва
01 февраля 2024, 02:53
Малышева рассказала о пользе водки для здоровья
Unsplash
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Телеведущая и врач Елена Малышев в эфире программы «Жить здорово!» поздравила россиян с Днем рождения водки, рассказав, когда она может быть полезна человеку. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

Малышева объяснила, что существует два вида спирта - этиловый и метиловый, причем первый как раз и составляет основу водки. Метиловый похож на него по цвету и запаху, но является крайне токсичным. Если человек его выпьет, то может даже ослепнуть.

«Этиловый спирт часто используют для лечения отравления метиловым спиртом в случае употребления контрафактного алкоголя - это официальное его использование», - подчеркнула Малышева.

Еще одно применение спирта в медицинских целях - использование его тридцатипроцентного раствора в капельницах или в качестве питья, но всегда под контролем врачей и в прописанных ими дозировках. До того, как появились современные эффективные лекарства этиловый спирт использовали внутривенно при лечении отека легких, чтобы он их высушивал.

В 50-х годах водкой снижали сахар в крови, но это был не лучший способ, отметила Малышева. Она напомнила, что сегодня медицина использует этиловый спирт только для нейтрализации действия метилового спирта.

Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал, что водка занимает лидирующую позицию по популярности среди крепких напитков в России

Елена Малышева Алкоголь Россия Продукты

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