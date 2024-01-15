Ученые назвали недорогой препарат, повышающий шансы на успешный отказ от курения в два раза

Цитизин - это соединение растительного происхождения, которое входит в состав недорогого болгарского препарата. Ученые объединили выводы восьми исследований с шестью тысячами пациентами и выяснили, что у участников исследования, принимавших цитизин, шансы бросить курить были выше более чем в два раза, чем у принимавших плацебо.

Некоторые исследования доказали, что цитизин превосходит по результатам никотинозависимую терапию.

Десятиминутные занятия быстрой ходьбой помогут бросить курить , заявили австрийские ученые из Университета Инсбрука после проведенного исследования. Быстрая ходьба как на улице, так и в помещении, значительно снизила тягу участников эксперимента к курению.