Ученые назвали недорогой препарат, повышающий шансы на успешный отказ от курения в два раза
Недорогой растительный препарат цитизин в два раза увеличивает шансы на успешный отказ от курения, он может быть эффективнее никотинозаместительной терапии. Исследование опубликовали в журнале Addiction.
Цитизин - это соединение растительного происхождения, которое входит в состав недорогого болгарского препарата. Ученые объединили выводы восьми исследований с шестью тысячами пациентами и выяснили, что у участников исследования, принимавших цитизин, шансы бросить курить были выше более чем в два раза, чем у принимавших плацебо.
Некоторые исследования доказали, что цитизин превосходит по результатам никотинозависимую терапию.
Десятиминутные занятия быстрой ходьбой помогут бросить курить , заявили австрийские ученые из Университета Инсбрука после проведенного исследования. Быстрая ходьба как на улице, так и в помещении, значительно снизила тягу участников эксперимента к курению.