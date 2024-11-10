Ученые назвали молоко «тихим убийцей»

Ученые из Швеции пришли к выводу, молоко богато лактозой, которая способствует воспалению и клеточному повреждению. И этот риск больше всего степени касается женщин, ведь у мужчин лактоза усваивается быстрее.

«Наш анализ подтвердил связь между потреблением более 300 миллилитров молока в день и повышенным риском ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда», - объяснил автор исследования Карл Михаэльссон.

Он отметил, что у участниц исследования риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивался на 12% при потреблении 600 миллилитров молока в день и на 21% при 800 миллилитрах.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала молоко важным продуктом в рационе пожилых людей, поскольку оно является источником кальция, сообщали «Известия». Также россиян предупредили, что через парное молоко могут передаться стафилококк и ящур.