10 ноября 2024, 03:33

Ученые назвали молоко «тихим убийцей»

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Коровье молоко можно назвать «тихим убийцей», ведь о его опасности многие люди даже не задумываются. Чрезмерное употребление молока повышает риск развития ишемической болезни сердца, сообщило The Sun.

Ученые из Швеции пришли к выводу, молоко богато лактозой, которая способствует воспалению и клеточному повреждению. И этот риск больше всего степени касается женщин, ведь у мужчин лактоза усваивается быстрее.

«Наш анализ подтвердил связь между потреблением более 300 миллилитров молока в день и повышенным риском ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда», - объяснил автор исследования Карл Михаэльссон.

Он отметил, что у участниц исследования риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивался на 12% при потреблении 600 миллилитров молока в день и на 21% при 800 миллилитрах.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала молоко важным продуктом в рационе пожилых людей, поскольку оно является источником кальция, сообщали «Известия». Также россиян предупредили, что через парное молоко могут передаться стафилококк и ящур.

Исследования Болезни Ученые Продукты
09 ноября 2024, 03:05
Назван единственный безопасный импортный фрукт
Unsplash
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Экзотические фрукты могут вызвать аллергию. Единственным безопасным из них врач-эндокринолог Анна Гончарова назвала банан. Она сообщила об этом сайту «Узнай.ру».

Доктор подтвердила, что местные сезонные фрукты легче переносятся организмом. Она объяснила, что существуют пищевая аллергия и пищевая непереносимость. Плоды, которые употребляли многие поколения наших предков, с меньшей долей вероятности вызовут эти нежелательные проявления.

«Аллергическая реакция может возникнуть и после привычного яблока. Самым безопасным фруктом среди тех, что растут далеко за пределами нашей страны, считается банан», - сказала Гончарова.

Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала о пользе бананов. Они содержат необходимые для поддержания иммунной и сердечно-сосудистой систем витамин B6, железо, магний, фосфор и калий.

Еда Болезни Медицина Продукты
08 ноября 2024, 23:46
Россиянам объяснили, почему нельзя отказываться от завтрака
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Отказ от завтрака спровоцирует переедание вечером, а это приведет к набору веса и сопутствующим заболеваниям. Поэтому пропуск утреннего приема пищи опасен для здоровья, сообщила «Газете.ru» врач-эндокринолог Оксана Михалева.

Она объяснила, что уйдя на учебу или работу голодными, люди перехватят нездоровую пищу в течение дня. К вечеру, по словам Михалевой, из-за недобора калорий или нутриентов при таком «кусочничестве» у них повысится аппетит.

«В течение дня они могут есть какую-то пищу, перекусывать, даже есть фастфуд, но при этом все равно остаются голодными, потому что не ели сытную, здоровую еду», - сказала врач.

Михалева предупредила, что такой режим питания спровоцирует ожирение и диабет второго типа. Она посоветовала людям, склонным к перееданию, придерживаться трехразового питания. Всем остальным врач предложила устраивать поздний завтрак и ранний ужин.

Американский колледж кардиологов выяснил, что нерегулярный завтрак чреват заболеваниями сердца и сосудов. По их подсчетам, при отказе от утреннего приема пищи риск смерти возрастет на 87%.

Еда Болезни Медицина Продукты
08 ноября 2024, 04:56
Названа поза во сне, указывающая на смертельную болезнь
Unsplash
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Положение тела во сне может указывать на серьезные заболевания, в частности, на сердечную недостаточность. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Врач-кардиолог Рози Гордсет объяснила, что человеку, испытывающему во время сна на спине дискомфорт, и поэтому обкладывающемуся подушками и принимающим положение полулежа, следует обратиться к доктору по поводу проблем с сердцем.

В такой ситуации сердце не способно эффективно качать кровь, так как мышца ослаблена. Люди могут ощущать усталость, в том числе изнурительную, и сильную одышку.

Гордсет подчеркнула, что сердечную недостаточность нельзя недооценивать, так как восемь из 10 человек впервые узнают о ней только при экстренной госпитализации. Если же своевременно выявить заболевание и взять под контроль, то риск гибели снизится.

Ранее в Великобритании сообщили, что лондонские клиники начнут использовать «калькулятор смерти» , работающий на основе искусственного интеллекта, чтобы выявлять скрытые проблемы со здоровьем на основе одной ЭКГ.

Смертность Болезни Врачи
07 ноября 2024, 00:44
Стало известно, как похудеть за 3 месяца
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Австралийские ученые из Университета Бонда выяснили, как разные стратегии планирования времени приема пищи помогают сбросить вес в течение 12 недель. Исследование опубликовали в научном журнале JAMA Network Open (JAMA NetOp).

Исследователи рассмотрели планирование питания как альтернативу обычным диетам. В этом случае эффект достигается благодаря согласованию времени приема пищи с биоритмами организма. Это помогает регулировать гормоны аппетита и улучшить метаболизм.

Ученые проанализировали данные 29 клинических испытаний, в которых участвовали 2485 взрослых.

Стратегии включали ограниченное по времени питание (TRE), уменьшение частоты приемов пищи и распределение суточной калорийности по времени.

В результате выяснилось, что стратегия TRE помогла участникам сбросить 1,37 килограмма за 12 недель. На второй они похудели на 1,85 килограмма, на третьей - на 1,75 килограмма.

Ранее сыроедение, кето-диету и похудение на специальных коктейлях попали в тройку лидеров рейтинга самых вредных диет 2024 года.

Питание Врачи Ученые Диеты Ожирение

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