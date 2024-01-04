Ученые назвали 5 способов продлить жизнь

Ученые определили пять полезных привычек, которые приведут к долголетию. Во-первых, это употребление в пищу растительной пищи. В ней содержится много клетчатки и антиоксидантов, которые борются с воспалениями и защищают от некоторых болезней - даже рака.

Во-вторых, специалисты советуют следить за весом, потому что ожирение провоцирует многие заболевания. В-третьих - не забывать о спорте. Он помогает не только укрепить здоровье, но и восстановить нервную систему и снизить стресс. Четвертая и пятая привычки - это отказ от никотина и вейпов, а также социальная активность.

По данным ученых, на продолжительность жизни влияет даже группа крови. Причем одна из них способствует долголетию. При этом носители других групп крови подвержены разным заболеваниям - начиная от рака, заканчивая различными вирусами и инфекциями.