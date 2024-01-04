04 января 2024, 02:41

Ученые назвали 5 способов продлить жизнь

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Примерно на 25% продолжительность жизни зависит от долголетия. В остальном необходимо приложить усилия, чтобы жить долго и не страдать от проблем со здоровьем, написало издание The Conversation.

Ученые определили пять полезных привычек, которые приведут к долголетию. Во-первых, это употребление в пищу растительной пищи. В ней содержится много клетчатки и антиоксидантов, которые борются с воспалениями и защищают от некоторых болезней - даже рака.

Во-вторых, специалисты советуют следить за весом, потому что ожирение провоцирует многие заболевания. В-третьих - не забывать о спорте. Он помогает не только укрепить здоровье, но и восстановить нервную систему и снизить стресс. Четвертая и пятая привычки - это отказ от никотина и вейпов, а также социальная активность.

По данным ученых, на продолжительность жизни влияет даже группа крови. Причем одна из них способствует долголетию. При этом носители других групп крови подвержены разным заболеваниям - начиная от рака, заканчивая различными вирусами и инфекциями.

Болезни Ученые Рак Ожирение
04 января 2024, 03:11
Врач рассказал, как похудеть на два килограмма за праздники
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Новогодние праздники ассоциируются с вкусными блюдами и расслабленным отдыхом. В интервью радио Sputnik диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как не поправиться и даже похудеть в этот период.

Врач сразу обратил внимание на «обжорный стереотип», когда многие дают себе обещание начать правильно питаться, сходить в баню, чтобы согнать лишний вес, сесть на жесткую диету, но только после праздников. Такая схема, по словам Гинзбурга, не работает.

Даже если похудеть действительно удается, жесткая диета приводит к обратному эффекту. После похудения человек расслабляется и снова набирает вес, причем очень быстро. Поэтому подумать о фигуре стоит еще в праздничные каникулы «Просто дома не надо сидеть, надо больше двигательной активности. Надо есть больше овощей, фруктов, зелени, круп, рыбы, грубого хлеба, молочных и кисломолочных продуктов», - посоветовал диетолог.

Такое питание довольно сытно, а вместе с активным образом жизни оно помогает согнать один или два килограмма. Подобная система куда более эффективна, чем жесткая диета.

Спорт и растительная пища положительно влияют на здоровье и даже продлевают жизнь. К такому выводу пришли ученые, которые назвали пять полезных привычек для долголетия.

Праздники Питание Врачи Ученые Диеты Продукты
04 января 2024, 00:58
Кардиолог рассказал, как стресс может повлиять на работу сердца
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Сильный стресс может стать причиной кардиомиопатии Такотсубо, которую еще называют «синдромом разбитого сердца». Это значит, что эмоциональные переживания действительно могут негативно повлиять на сердечную функцию. Об этом рассказала врач-кардиолог, доктор медицинских наук Ольга Бокерия в своем Telegram-канале.

По словам кардиолога, японские ученые описали этот синдром в 1990-е годы. Он характеризуется резким временным ухудшением работы сердца у человека после пережитого стресса.

«Это довольно редкое состояние, чаще встречается у женщин старше 40 лет. По мере изучения, ученые установили, что данный феномен возникает в ответ на резкое увеличение концентрации адреналина в ответ на физический или эмоциональный стресс», - рассказала Бокерия.

Врачи могут принять кардиомиопатию Такотсубо за инфаркт или предынфарктное состояние. Такие пациенты жалуются на боли в груди и отдышку. При этом у них ест изменения на ЭКГ как при инфаркте. Хотя коронарные сосуды абсолютно здоровы.

По словам Бокерии, «синдром разбитого сердца» не убивает - случаи смерти при этом диагнозе случаются только у крайне пожилых пациентов с другими сопутствующими заболеваниями. Обычно состояние пациентов приходит в норму в течение двух недель без какого-либо лечения. Но пациенты еще долго жалуются на слабость, отдышку и боли в груди.

Ранее врач-кардиолог Асият Хачирова рассказала, что сердечно-сосудистые заболевания - не повод полностью отказываться от кофе.

Болезни Врачи Женщины Ученые
03 января 2024, 23:42
Ученые выяснили, какая группа крови увеличивает продолжительность жизни
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Ученые провели исследование, в результате которого нашли связь группы крови с различными заболеваниями и даже долголетием. Согласно их данным, состав антител, эритроцитов и антигенов влияет на возможность прожить как можно дольше, сообщил сайт Involta.

Носители первой группой крови меньше всего подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Риски заболеть раком у них тоже минимальны, потому что в этой группе крови содержится большое количество клеток, которые уничтожают те, что заражены раком и вирусами. Такая работа клеток увеличивает продолжительность жизни.

Люди со второй группой крови чаще болеют сахарным диабетом, с третьей - раком и ангиной. Носители четвертой подвержены различным инфекциям. Ученые планируют разработать лечение, которое поможет людям с группами крови, более подверженным заболеваниям.

Врачи перечислили фрукты , которые положительно влияют на разные системы организма. Например, гарант защищает от простуды и помогает эндокринной системе. Мандарины способствуют удерживанию веса, а хурма борется со стрессом.

Исследования Врачи Ученые Рак Вирусы человека
03 января 2024, 03:59
Роспотребнадзор зафиксировал случаи кори в Амурской области
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Двое человек городе Благовещенск Амурской области заболели корью. Такую информацию предоставило региональное управление Роспотребнадзора, сообщили «Известия».

«В настоящее время Управлением Роспотребнадзора проводятся мероприятия по недопущению распространения очага кори», - сообщило ведомство.

Врачи изучают состояние людей, которые контактировали с заболевшими. Во всех больницах Приамурья есть вакцины и иммуноглобулин для недопущения распространения заболевания. Специалисты Роспотребнадзора обратились ко всем россиянам, призвав их не выходить из дома при первых же признаках кори.

Это заболевание имеет большое количество негативных последствий, которые иногда приводят к летальному исходу. Например, корь провоцирует слепоту и глухоту, рассеянный склероз, воздействует на почки и мозг, сообщил сайт Piter TV.

По данным иммунолога Зои Скорпилевой, чаще всего корь в Россию завозят мигранты из Таджикистана, Казахстана и Турции. Самыми пострадавшими от этого заболевания российскими регионами стали Дагестан и Чечня.

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