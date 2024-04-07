Ученые научились создавать и стирать ложные воспоминания

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Испытуемым внушали не имеющие отношения к реальности представления об их прошлой жизни, в которые поверили 56% участников исследования.

Для «разоблачения фокуса» добровольцам предлагали вспомнить обстоятельства, при которых они подверглись внушению. Тогда туман в их головах рассеивался.

Целью эксперимента стали вопросы исправления ошибок, возникающих в человеческой памяти.

Ученые выяснили, что на ускоренное старение мозга влияют высокое кровяное давление, повышенный уровень холестерина, а также наличие сахарного диабета и лишнего веса.