07 июня 2024, 04:15

Ученые научились предсказывать деменцию за годы до первых симптомов

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Ученые научились предсказывать развитие деменции с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) и искусственного интеллекта. Свое исследование они опубликовали в научном журнале Nature Mental Health (NMH).

Специалисты из Университетского колледжа Лондона изучали сеть пассивного режима работы мозга (СПРРМ). С помощью МРТ они просканировали более тысячи добровольцев и проанализировали изменения в СПРРМ.

У 81 участника исследования в будущем развилась деменция. С помощью искусственного интеллекта ученые выявили закономерности между результатами исследования и вероятностью возникновения болезни.

Этот метод позволил предсказывать развитие деменции за 3,7 года до первых симптомов с точностью 80%.

Теперь ученые хотят продолжить исследования на более крупной группе добровольцев. Если эффективность методики подтвердится, ее можно будет использовать для раннего обнаружения деменции.

Ранее ученые назвали еще один ранний маркер деменции. Согласно исследованию, замедленная реакция на визуальные стимулы - тревожный симптом, который может возникнуть за 12 лет до активного развития болезни.

Исследования Болезни Искусственный интеллект Ученые
07 июня 2024, 05:12
Психолог рассказал, как легко отказаться от курения
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Чтобы легко бросить курить, человек должен сначала разобраться, с чем связана его тяга к сигарете. В этом поможет гипноз, рассказала клинический психолог Елизавета Чеснокова в интервью радио Sputnik.

По словам врача, гипноз поможет найти истинную причину тяги к курению. Ответ может удивить самого пациента.

«Как правило, это какие-то сложности в отношениях с мамой. Дело в том, что курение связано с самым первым инстинктом, который появляется у человека, когда он рождается. Это сосательный рефлекс, дающий чувство безопасности», - объяснила Чеснокова.

Таким образом, человек тянется к сигарете, когда испытывает потребность в безопасности. Гипнотический сеанс поможет скорректировать эту установку, и тогда отказаться от курения пациенту будет проще.

Ранее ученые из Университета Торонто пришли к выводу, что люди, бросившие курить, через несколько лет восстанавливают свой уровень здоровья , как будто никогда не курили.

Курение Врачи
06 июня 2024, 19:59
Фейк: больницу для больных муковисцидозом отдадут под госпиталь бойцов СВО
РИА «Новости»
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Пациентов с муковисцидозом вместе с лечащими врачами переведут из московской городской клинической больницы имени Плетнева в новый пульмонологический центр ФМБА России. Однако это решение уже выдали за перепрофилирование медицинского учреждения под госпиталь для раненых бойцов специальной военной операции и последующего закрытия больницы.

Статью о закрытии московской городской клинической больницы имени Плетнева опубликовало издание, признанное в России нежелательной организацией.

В своем материале автор назвал медицинское учреждение единственным в России, предназначенным для лечения пациентов с муковисцидозом. Также со ссылкой на осведомленный источник автор написал, что учреждение сначала перепрофилируют под госпиталь для раненых бойцов спецоперации, а потом закроют.

Фейк Московская городская клиническая больница имени имени Плетнева - не единственное в России медицинское учреждение, где проводят лечение больных муковисцидозом. Кроме того, о ее закрытии или перепрофилировании речи не идет.

Департамент здравоохранения Москвы объявил, что больница продолжит работать. Но пациентов с муковисцидозом переведут в новый пульмонологический центр ФМБА. Это связано с тем, что здание больницы Плетнева не отвечает современным требованиям и стандартам для лечения людей с таким диагнозом.

Пациенты продолжат лечиться у тех же врачей, которых также переведут в новый центр. В ближайшее время Департамент здравоохранения Москвы и ФМБА подпишут соглашение о сотрудничестве.

Информация о том, что в Москве единственную больницу в России для пациентов с муковисцидозом перепрофилируют под госпиталь участников специальной военной операции и затем окончательно закроют, не соответствует действительности.

По официальному сообщению департамента здравоохранения Москвы, ни о каком перепрофилировании и закрытии больницы не идет. Пациентов просто перевели в более качественное учреждение для продолжения лечения.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Правда

Здравоохранение Больницы Врачи Россия Москва
06 июня 2024, 12:15
Фетисов призвал прививать детям бережное отношение к здоровью
РИА «Новости»
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Физкультура и спорт остаются для юного поколения важнейшими факторами здоровья, бережное отношение к нему необходимо прививать уже с детства. Об этом на стенде 360.ru на Петербургском экономическом международном форуме сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

«В детях нужно воспитывать бережное отношение к здоровью. Физкультура, спорт - это, мне кажется, одна из важнейших профилактических мер. Для этого нужно создавать условия, нужно вовлечение детей из дошкольного возраста в активную спортивную жизнь. Зарождать в них смысл здорового образа жизни еще раз с самого детства. Я думаю, что это тоже одна из важнейших забот сегодня государства, и региональных лидеров, и родителей», - заявил он.

Фетисов отметил, что школьное питание также должно быть сбалансированным. Он выразил мнение, что важно прививать моду быть физически крепким и хорошо выглядеть.

«Не быть толстым, жирным и сидеть за компьютером с утра до вечера и перестать двигаться. Каждый для себя должен принимать решение, но в целом мы должны предупреждать сегодня, особенно у детей, будущие проблемы, то есть воспитывать в них бережное отношение к себе. А нетрудно соблюдается, если ты эти навыки привил с самого детства», - добавил двукратный олимпийский чемпион.

Ранее Фетисов назвал залог здоровья людей.

Дети Питание Россия ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 10:11
Первые в России конфеты со сладким белком показали на ПМЭФ
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Следящим за своим питанием людям представили первые в России конфеты со сладким белком. Новинку продемонстрировали на Петербургском международном экономическом форуме во время сессии «Еда как лекарство».

Внешне лакомство никак не отличить от обычной конфеты. Однако внутри инновационный ингредиент - биотехнологически произведенный сладкий белок. Его сертифицировали в ЕАЭС пару месяцев назад - в апреле 2024 года.

«Он в несколько тысяч раз слаще сахарозы и не повышает уровень глюкозы в крови», - передали организаторы.

Теперь производители из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении смогут использовать его в мороженом, напитках, конфетах и других сладостях.

В Санкт-Петербурге 5–8 июня проходит 27-й по счету Петербургский международный экономический форум. Это одно из самых масштабных и значимых деловых событий во всем мире. Участие в мероприятии принимают представители 136 государств.

Ранее на ПМЭФ обсудили проблему ожирения. Из-за проблем с лишним весом возрастает риск развития заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, которые стали главной причиной смертности во всем мире. Это, прежде всего, вопрос здоровья, ведь ожирение - колоссальная нагрузка на весь организм.

Еда Питание Россия ПМЭФ-2024

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