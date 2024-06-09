09 июня 2024, 01:22

Ученые нашли восемь видов пластика в мужской сперме

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Китайские ученые нашли частицы микропластика в образцах мужской спермы. По их мнению, это может быть причиной глобального снижения фертильности. Исследование опубликовано в научном журнале Science of the Total Environment (STE).

Исследование провела группа ученых под эгидой Государственного комитета по делам здравоохранения КНР. Они изучили пробы спермы, полученные у 36 здоровых мужчин, - все они не работали на предприятиях, связанных с производством пластмассы. Тем не менее, во всех полученных образцах исследователи нашли частицы микропластика.

Больше всего в анализах было следов полистирола - его используют в упаковочном пенопласте. Кроме того, в образцах спермы ученые обнаружили еще семь разных видов пластика, в том числе поливинилхлорид (ПВХ) - материал для изготовления бутылок. Авторы работы заметили, что в образцах семени, содержащих ПВХ, сперматозоиды менее подвижны. По их мнению, это может быть причиной снижения рождаемости во всем мире.

Ранее ученые из университета Нью-Мексико нашли элементы микропластика в мужских яичках. По словам врача-уролога Сергея Ильина, серьезного вреда этот материал нанести не сможет, так как его количество слишком маленькое.

Исследования Здравоохранение Ученые Мужчины
08 июня 2024, 05:08
Психолог рассказал, как заснуть после ночного пробуждения
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После пробуждения среди ночи бывает сложно уснуть. Психолог Анастасия Кардиакос рассказала «Радио 1» о техниках, которые помогут снова настроиться на сон.

В качестве первой методики эксперт посоветовала замедление дыхания: вдох на четыре счета, задержка дыхания на семь и выдох на восемь. Эта техника поможет успокоиться.

Вторая методика - мышечная релаксация. Для этого нужно лечь на кровать и на выдохе последовательно расслаблять разные мышцы.

«Есть еще метод фонарика. Мы фонариком просвечиваем аккуратненько себя изнутри. Таким теплым фонариком, который помогает расслабиться. И последовательно расслабляем мышцы. Это расслабление со вниманием обязательно происходит на выдохе», - добавила эксперт.

Еще одна техника - приятное убаюкивание. Ее суть в том, чтобы погрузиться в приятные мысли и фантазии. Например, представлять, как ходите босиком по теплому песку или плаваете в море. Другой способ - считать от 100 до одного, со вдохом и выдохом на каждом счете.

Ранее врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал о причинах и методах лечения бессонницы.

Врачи Психология
08 июня 2024, 00:58
Врач рассказал, как китаянкам удается в 50 лет выглядеть на 25
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Китаянки выглядят моложе своих лет благодаря даосскому механизму омоложения. Об этом рассказала специалист по китайской даосской медицине Анна Владимирова изданию «Доктор Питер».

По словам врача, техника заключается в активном расслаблении мышц лица.

«Напряженные мышцы пережимают маленькие сосуды, проходящие в тканях, ухудшают микроциркуляцию, а значит, и обновление тканей, плюс снижается отток лимфы, которая осуществляет выведение отходов жизнедеятельности клеток», - объяснила эксперт.

Врач посоветовала начать расслабление мышц с шеи и плечевого пояса. По ее словам, первый шейный позвонок - важная точка, отвечающая за циркуляцию крови в тканях лица. Расслабить его поможет практика цигуна для позвоночника.

Владимирова также порекомендовала делать самомассаж активных точек, которые отвечают за расслабление лицевых мышц, с помощью скребка гуаша.

Ранее врач-эндокринолог Лира Гаптыкаева рассказала, что сохранить молодость и здоровье женщинам поможет своевременный прием омега-3, фолиевой кислоты и витамина B9.

Врачи Медицина Красота
08 июня 2024, 00:40
Названы регионы России, куда могут мигрировать клещи-мутанты из Европы
РИА «Новости»
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Заполонившие Европу клещи-мутанты вскоре могут появиться и в российских регионах, в частности, в Тверской, Ленинградской и Омской областях. Об этом в беседе с News.ru рассказал вирусолог, международный эксперт в области биотехнологии и фармацевтики Сергей Вострухов.

По его словам, это лишь вопрос времени. Также наиболее вероятно, что новый вид клещей появится в Ивановской, Костромской, Калининградской и Вологодской областях, на Алтае, в Бурятии и Хакасии, на Дальнем Востоке.

По его словам, речь идет об иксодовых клещах-гигантах, считающихся наиболее опасными.

«Также учеными-эпидемиологами отмечается повышенная агрессивность клещей Hyalomma lusitanicum, что увеличивает опасность заражения переносимой ими Конго-крымской геморрагической лихорадкой», - объяснил вирусолог.

Вострухов добавил, что в Россию вряд ли попадут взрослые особи, а вот молодые смогут мигрировать вместе с животными и птицами.

Ранее издание Sun: «клещи-монстры» написало, что в Европе появились опасные кровососущие клещи , ранее обитавшие в Африке и Юго-Восточной Азии.

Болезни Врачи Европа Россия
07 июня 2024, 16:45
Большой шаг. Российская вакцина от рака поможет спасти огромное количество жизней
РИА «Новости»
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Созданная в России вакцина от рака станет большим шагом к тому, чтобы излечить еще большее количество людей от опухолей. Об этом 360.ru сообщил врач-онколог Игорь Самойленко.

Идея создания вакцины от рака состоит в том, чтобы персонализировать терапию против злокачественных новообразований под случай каждого пациента, объяснил он. Ожидается, что препарат будет работать аналогично вакцине от COVID-19.

«Из опухоли выделят уникальные мишени, которые присущи только ей», - пояснил онколог.

В комбинации с другими иммунностимулирующими препаратами ее могут ввести человеку и получить хороший противоопухолевый защитный эффект. Несмотря на это, новую разработку нельзя назвать победой над всеми видами рака.

«Вакцина - большой шаг к тому, чтобы излечить как можно большее количество опухолей», - добавил Самойленко.

Такая технология, заметил онколог, не является новой. Ее массово изучили во времена ковида и перенесли для решения проблем с опухолями. Подобного рода исследования активно ведут в США и Великобритании.

На днях стало известно, что в России изобрели инновационную вакцину от рака. Препарат, по словам главы Центра имени Гамалеи, академика РАН Александра Гинзбурга, имеет 100% эффективность. Его исследовали на мышах, которым искусственно привили меланому.

Исследования США Великобритания Здравоохранение Россия Медицина Рак Технологии

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