Ученые нашли способ замедлить старение мозга на 2 года

Участниками эксперимента стали более пяти тысяч человек старше 60 лет. Они принимали пищевую добавку с экстрактом какао, поливитамины из 30 компонентов или плацебо.

Отдельное изучение 573 человек показало, что ежедневный прием поливитаминов улучшил мышление и эпизодическую память - способности помнить эпизоды собственной биографии и их детали. Их когнитивный возраст в среднем был на два года меньше, чем у тех, кому сказали принимать плацебо.

Авторы исследования еще пока не изучали, есть ли у здорового образа жизни такой же эффект. В любом случае людям старшего возраста будут полезны разнообразное питание, физическая активность и решение сложных задач.

Ранее ученые Калифорнийского университета установили, что жизнерадостные и инициативные люди меньше подвержены рискам возникновения деменции.