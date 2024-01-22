22 января 2024, 01:51

Ученые нашли способ замедлить старение мозга на 2 года

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Ежедневный прием поливитаминов положительно влияет на старение мозга, замедляя его примерно на два года. Такие выводы сделали в результате исследования COSMOS, опубликованном в American Journal of Clinical Nutrition.

Участниками эксперимента стали более пяти тысяч человек старше 60 лет. Они принимали пищевую добавку с экстрактом какао, поливитамины из 30 компонентов или плацебо.

Отдельное изучение 573 человек показало, что ежедневный прием поливитаминов улучшил мышление и эпизодическую память - способности помнить эпизоды собственной биографии и их детали. Их когнитивный возраст в среднем был на два года меньше, чем у тех, кому сказали принимать плацебо.

Авторы исследования еще пока не изучали, есть ли у здорового образа жизни такой же эффект. В любом случае людям старшего возраста будут полезны разнообразное питание, физическая активность и решение сложных задач.

Ранее ученые Калифорнийского университета установили, что жизнерадостные и инициативные люди меньше подвержены рискам возникновения деменции.

Исследования Питание Ученые
21 января 2024, 02:41
Ученые назвали полезные для сна продукты
Unsplash
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Американские ученые выяснили, что недостаточное количество фруктов в рационе может негативно повлиять на качество сна и привести к бессоннице. Об этом сообщило издание The Conversation.

Исследователи проанализировали результаты опросов, которые провели в период с 2011 по 2016 год. Выяснилось, что респонденты, которые не употребляли достаточное количество фруктов и овощей, спали намного меньше. У них был тревожный сон.

Также ученые из США отдельно изучили опрос более чем 1000 людей в возрасте от 21 до 30 лет. Их попросили увеличить потребление фруктов и овощей, и спустя три месяца они рассказали, что качество их сна заметно улучшилось.

Авторы исследований доказали прямую связь между здоровой диетой и лучшим качеством сна. Поэтому они посоветовали чаще есть жирную рыбу, молочные продукты, киви, ягоды, грецкие орехи, миндаль и бананы.

При этом лучше воздержаться от ужина в виде бургеров или картофеля фри, которые могут привести к сокращению важной фазы сна - медленноволновой. Также не стоит налегать на белый хлеб и макароны, которые быстро перевариваются. Их потребление на ужин может привести к пробуждению ночью от голода.

Врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова напомнила, что стрессы негативно влияют на сон. Поэтому для борьбы с ними нужно стараться избегать неприятных эмоций.

США Врачи Ученые Продукты
20 января 2024, 11:38
Врач предупредил о нагрузке на сердце при уборке снега
РИА «Новости»
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Уборка снега создает нагрузку на сердечно-сосудистую систему человека, что может спровоцировать приступ. Об этом заявил глава отделения кардиологии Университетской больницы имени Бомонта Барри Франклин. Его слова передало издание US News.

«Расчистка снега - это работа руками, которая более утомительна для сердца, чем ходьба», - пояснил врач.

Когда человек поднимает лопату, то автоматически задерживает дыхание, при этом сердечные сокращения увеличиваются, растет артериальное давление, заметил Франклин. Кроме того, на сердце негативно влияет низкая температура воздуха - от нее сужаются сосуды.

Кардиолог предупредил, что уборку снега нельзя поручать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Она также вредна для заядлых курильщиков, людей с ожирением и диабетиков.

Франклин посоветовал придерживаться ряда правил, чтобы снизить риск сердечного приступа. Работу следует начинать не спеша, постепенно наращивая темп. Лучше не поднимать лопату со снегом, а толкать ее перед собой, как это делает снегоуборочная техника, подытожил специалист.

Ранее американские врачи объяснили, почему женщины сильнее мужчин мерзнут на морозе и дольше согреваются в помещении.

Больницы Врачи
20 января 2024, 09:04
Россиянам рассказали, какие выплаты положены по больничному
РИА «Новости»
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В 2024 году в России вступили в силу изменения, которые касаются выплат по больничному листу. Это связано с увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ), рассказала RT специалист «Работа.ру» Юлия Санина.

С 1 января МРОТ повысили до 19 242 рублей в месяц, поэтому минимальная сумма пособия будет равна ему. Максимальная сумма пособия составила 122 875 рублей в месяц.

По словам Саниной, для расчета больничных берут доход на предыдущие два года. Если средняя зарплата работника за указанный период ниже установленного уровня, то работодатель выплатит по 641,4 рубля за месяц в 30 дней или 650,7 рубля за месяц в 31 день. Эта сумма умножается на количество проведенных по болезни дней.

Оплата за день по максимальной ставке - 4039,7 рубля, отметила эксперт. По ее словам, врач может выписать листок нетрудоспособности пациенту, проходящему амбулаторное лечение, на срок не более 15 дней. При лечении в стационаре - на весь период нахождения пациента в медицинском учреждении. После выписки он может продлить больничный еще на 10 дней.

Если работнику нужно продолжительное лечение, то решение принимает врачебная комиссия. Гражданина могут освободить от работы на год с врачебным контролем каждые две недели.

Ранее россиянам рассказали, при каком условии они могут получить оплаченный работодателем больничный после увольнения.

Рубль Правила Больничный
20 января 2024, 04:19
Россиянам объяснили, почему опасно сдерживать чихание
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Роспотребнадзор предупредил, что сдерживание чиханья может привести к таким опасным последствиям, как разрыв сосудов глаз, повреждение барабанных перепонок и кровотечение из носа. об этом сообщило РИА «Новости», ознакомившееся с рекомендацией ведомства «Санпросвет».

«Так делать не стоит, есть риск повредить барабанные перепонки, получить разрыв сосудов глаза, кровотечение из носа, повреждение носовых пазух, головную боль», - уточнили в памятке.

Это объясняется тем, что в процессе чихания создается высокое давление в дыхательных путях. Потенциально это может привести даже к разрыву аневризмы головного мозга, что опасно для жизни.

При этом ведомство рекомендовало использовать одноразовые бумажные салфетки или тканевой носовой платок, чтобы прикрыть ими рот и нос во время чихания. После этого необходимо вымыть руки с мылом.

Прошлой осенью лор-врач Людмила Елизарова рассказала, что сдерживание чиханья может привести к заболеваниям органов слуха. По ее словам, это естественный процесс избавить носовую полость от слизи или каких-либо инородных частиц.

Роспотребнадзор предупредил, что сдерживание чиханья может привести к таким опасным последствиям, как разрыв сосудов глаз, повреждение барабанных перепонок и кровотечение из носа. об этом сообщило РИА «Новости» , ознакомившееся с рекомендацией ведомства «Санпросвет».

Болезни Роспотребнадзор

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