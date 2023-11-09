Ученые нашли специю, снижающую уровень холестерина

Россияне привезли из-за границы новый штамм коронавируса «пирола»

Новый штамм коронавируса «пирола» выявили у семи жителей Санкт-Петербурга и трех москвичей, вернувшихся из заграничных поездок. Это первые случаи заражения новым вариантом мутирующего возбудителя. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Новый штамм коронавируса «пирола» выявили у семи жителей Санкт-Петербурга и трех москвичей, вернувшихся из заграничных поездок. Это первые случаи заражения новым вариантом мутирующего возбудителя. Как сообщил «Интерфакс» , с таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что заболевание протекает в легкой форме, но в первые дни у пациентов сильно повышается температура.

«Еще 3 ноября мы не регистрировали этот вирус. Семь случаев в Санкт-Петербурге и три случая в Москве. <…> Все они завозные - это россияне, приехавшие с отдыха из Турции и Германии», - заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что ожидает распространения нового штамма по всей России. Она призвала всех вернуться к маскам, держать в чистоте руки, а также по возможности сократить число контактов.

В середине августа Всемирная организация здравоохранения сообщила, что новый штамм коронавируса «пирола» представляет собой мутировавший возбудитель, ранее называвшийся «омикрон». По словам специалистов, новый штамм намного заразнее своего предшественника.

По последней оценке Роспотребнадзора, заболеваемость коронавирусной инфекцией снова начала расти, но пока только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. На эти три субъекта приходится третья часть всех заболевших.