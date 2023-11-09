09 ноября 2023, 05:30

Ученые нашли специю, снижающую уровень холестерина

Unsplash
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Иранские ученые из Медицинского университета Исфахана провели исследование и выяснили, что семена пажитника могут помочь снизить уровень «плохого» холестерина в организме. Результаты их работы опубликовали в журнале VeryWellHealth.

По словам специалистов, если добавлять семена пажитника в пищу, то можно не только уменьшить количество «плохого» холестерина, но и повысить уровень «хорошего» у больных диабетом. Еще пажитник способен улучшить липидный профиль. Это значит, что он является эффективным гиполипидемическим лекарственным растением.

Но для подтверждения клинической эффективности пажитника ученым нужно проводить дополнительные исследования. Также им необходимо выявить оптимальные дозы и способы применения растения.

Пажитник можно найти в Кавказских горах, на территории Эфиопии, Египта и в Восточной Европе. Семена растения часто используют для приготовления различных специй, например, карри, хмели-унели и масала.

Еда Ученые
08 ноября 2023, 19:04
Россияне привезли из-за границы новый штамм коронавируса «пирола»
РИА «Новости»
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Новый штамм коронавируса «пирола» выявили у семи жителей Санкт-Петербурга и трех москвичей, вернувшихся из заграничных поездок. Это первые случаи заражения новым вариантом мутирующего возбудителя. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Новый штамм коронавируса «пирола» выявили у семи жителей Санкт-Петербурга и трех москвичей, вернувшихся из заграничных поездок. Это первые случаи заражения новым вариантом мутирующего возбудителя. Как сообщил «Интерфакс» , с таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что заболевание протекает в легкой форме, но в первые дни у пациентов сильно повышается температура.

«Еще 3 ноября мы не регистрировали этот вирус. Семь случаев в Санкт-Петербурге и три случая в Москве. <…> Все они завозные - это россияне, приехавшие с отдыха из Турции и Германии», - заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что ожидает распространения нового штамма по всей России. Она призвала всех вернуться к маскам, держать в чистоте руки, а также по возможности сократить число контактов.

В середине августа Всемирная организация здравоохранения сообщила, что новый штамм коронавируса «пирола» представляет собой мутировавший возбудитель, ранее называвшийся «омикрон». По словам специалистов, новый штамм намного заразнее своего предшественника.

По последней оценке Роспотребнадзора, заболеваемость коронавирусной инфекцией снова начала расти, но пока только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. На эти три субъекта приходится третья часть всех заболевших.

Коронавирус в России и в мире
08 ноября 2023, 17:23
Практически все медицинские карты пациентов оцифровали в Москве
РИА «Новости»
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В столице практически все медицинские карты перевели в цифровой формат. Об этом сообщило агентство новостей «Москва» со ссылкой на заявление мэра города Сергея Собянина на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

«На сегодняшний день с точки зрения больших данных у нас оцифрованы практически все медицинские карты всех пациентов города. Причем как тех, которые входят в наши муниципальные клиники, так и в частные клиники, которые получают так или иначе работу в системе ОМС. В нашей системе сегодня около 15 миллионов медицинских карт оцифрованы», - рассказал он.

Кроме этого, до конца 2024 года в Москве появятся образцы цифрового мастер-планирования. Также Собянин пояснил, что новые технологии применяются для небольших отдельных районов и девелоперских проектов, но не в целом для городской среды.

Ранее при строительстве домов в рамках программы реновации начали использовать цифровые технологии российских разработчиков. Они позволяют сократить сроки проектирования зданий и повысить эффективность процессов.

Здравоохранение Медицина Сергей Собянин Москва 2023
08 ноября 2023, 13:14
Ковид опять на подъеме. В трех российских регионах зафиксировали рост заболевших
РИА «Новости»
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В России фиксируют подъем эпидемической ситуации по ковиду, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, главным образом коронавирусная инфекция распространяется в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, сообщил ТАСС.

«У нас эпидситуация с коронавирусом сегодня на подъеме, наличие удвоения числа еженедельно зарегистрированных случаев с начала октября свидетельствует об этом», - подчеркнула Попова.

Отдельно она отметила, что преимущественно заболевание распространяется в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. На эти три региона приходится 31% всех заболевших, зарегистрированных здесь.

Также глава ведомства прокомментировала случаи заражения новым вариантом коронавирусом. Он носит название «пирола».

«Сегодня мы получили новые результаты, результаты прошедшей недели. В стране выявлено 10 случаев инфицирования новым вирусом „пирола“», - заключила Попова.

Коронавирус в России и в мире
08 ноября 2023, 10:54
Эффективность вакцины «Спутник V» проанализировали с учетом новых штаммов
РИА «Новости»
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Несмотря на появление новых вариантов SARS-CoV-2, эффективность российской вакцины «Спутник V» против летальных случаев составила 90%, госпитализаций — 80%. Заведующая лабораторией государственной коллекции вирусов Центра имени Гамалеи Инна Должикова сообщила об этом ТАСС.

Эффективность вакцины c исходным антигенным составом за все время пандемии проанализировали совместно с департаментом здравоохранения Москвы. По словам Инны Должиковой, специалисты подтвердили: российский препарат продолжил защищать привитых.

«Несмотря на то, что уровень защиты вакцины от инфекции изменился из-за появления новых вариантов вируса, „Спутник V“ обеспечивает надежную защиту от летальных случаев на уровне 90% и защиту от госпитализаций на уровне 80%», - сказала она.

Разработчики создали новый «Спутник V» с актуальным антигенным составом. Инна Должикова сообщила, что клинические испытания препарата завершат в начале декабря. После этого вакцину смогут начать использовать.

Руководитель центра Александр Гинцбург заявлял, что «Спутник V» с первоначальным составом начал терять эффективность в 2022 году с появлением штамма омикрон. Он предупредил, что раньше марта 2024 года новая вакцина не поступит в оборот, так как на ее регистрацию потребуется время.

Несмотря на появление новых вариантов SARS-CoV-2, эффективность российской вакцины «Спутник V» против летальных случаев составила 90%, госпитализаций - 80%. Заведующая лабораторией государственной коллекции вирусов Центра имени Гамалеи Инна Должикова сообщила об этом ТАСС.

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