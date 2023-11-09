Ученые нашли специю, снижающую уровень холестерина
Иранские ученые из Медицинского университета Исфахана провели исследование и выяснили, что семена пажитника могут помочь снизить уровень «плохого» холестерина в организме. Результаты их работы опубликовали в журнале VeryWellHealth.
По словам специалистов, если добавлять семена пажитника в пищу, то можно не только уменьшить количество «плохого» холестерина, но и повысить уровень «хорошего» у больных диабетом. Еще пажитник способен улучшить липидный профиль. Это значит, что он является эффективным гиполипидемическим лекарственным растением.
Но для подтверждения клинической эффективности пажитника ученым нужно проводить дополнительные исследования. Также им необходимо выявить оптимальные дозы и способы применения растения.
Пажитник можно найти в Кавказских горах, на территории Эфиопии, Египта и в Восточной Европе. Семена растения часто используют для приготовления различных специй, например, карри, хмели-унели и масала.