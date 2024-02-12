Ученые из России смогли победить кариес

По словам заведующей кафедрой детской стоматологии стоматологического факультета ОмГМУ Галины Скрипкиной, новая разработка представляет собой лечебную композицию для курсового лечения. Врач назначит его исходя из ситуации и возраста клиента.

«В разработанных профилактических средствах удалось совместить несовместимое: трехкомпонентный гель с фтором, кальцием и фосфором для домашнего использования и для работы на профессиональном уровне в стоматологическом кресле», - заявила Скрипкина.

Она отметила, что курс лечения нужно проходить дважды в год, он длится примерно две-три недели. Если соблюдать эти условия, то в течение шести месяцев в полости рта будет оптимальный уровень минерального обмена.

Эксперт объяснила, что разработанные гели отличаются от других препаратов тем, что действуют на протяжении долгого времени. Обычные средства держатся около двух недель, по сравнению с этим сроком гелевые композиции в шесть раз эффективнее.

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