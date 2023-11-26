26 ноября 2023, 01:22

Убивающее раковые клетки вещество нашли в сливочном масле

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Ученые из Калифорнийского университета в Чикаго выяснили, что говядина, баранина и жирные молочные продукты могут улучшить способность иммунных клеток человека к уничтожению раковых опухолей за счет транс-вакценовой жирной кислоты. Исследование опубликовали в журнале Nature.

Биологи проанализировали данные 700 известных метаболитов, которые поступают в организм человека с пищей. В ходе исследования они изучили их способность влиять на борьбу с раком путем активации CD8+ Т-клеток иммунитета, важных для уничтожения раковых клеток.

Наибольшую эффективность показала транс-вакценовая кислота, которая присутствует в сливочном масле. Кормление мышей продуктами с этим веществом, значительно снизило способность к росту раковых опухолей кожи и толстой кишки. Транс-вакценовая кислота также увеличила способность CD8+ Т-клеток проникать в опухоли.

Американские биологи изучили образцы крови и пришли к выводу, что пациенты с более высоким уровнем транс-вакценовой кислоты лучше реагировали на лечение, чем пациенты с низким уровнем. Таким образом, транс-вакценовую кислоту можно использовать в качестве пищевой добавки для усиления ответа на иммунотерапию у больных раком, отметили в Калифорнийском университете.

Болезни Ученые Рак
26 ноября 2023, 00:04
Назван способный снизить риск развития рака овощ
Unsplash
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Свекла обладает свойствами, полезными для физической формы и здоровья сердца. Также она способна помочь в борьбе с раком. Об этом в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Клинические исследования показали, что бетаин способствует увеличению физической силы, росту мышечной массы», - сказал он.

Благодаря бетаину этот овощ поможет повысить уровень железа в организме, улучшить работоспособность сердца и сбросить лишний вес.

Врач рекомендовал употреблять свеклу в сыром виде. При термической обработке она может потерять полезные свойства. А вот людям, страдающим от камней в почках или других заболеваний, связанных с образованием оксалатов, лучше ограничить употребление свеклы и других овощей с высоким содержанием оксалатов, предостерег Мясников.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург ранее посоветовал россиянам добавить в свой рацион свеклу, морковь и тыкву. Все эти продукты помогут поддержать иммунитет и наполнят организм витаминами.

Врачи Рак Онкология
25 ноября 2023, 06:06
Врач предупредил о разрушении сосудов из-за определенных продуктов
РИА «Новости»
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Врач высшей категории Марк Гадзиян рассказал, что сердечно-сосудистая система человека страдает от переизбытка хлеба и обработанного мяса в питании. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медик отметил, что люди, предпочитающие ржаной хлеб, реже страдают проблемами с сосудами. Врач объяснил это тем, что в нем содержится на 30% больше калия и на 50% магния, чем в белом хлебе.

Мясные полуфабрикаты, предупредил Гадзиян, еще вреднее для здоровья. У человека, который съедал в день порядка 25 граммов обработанного мяса, риск развития деменции возрастал на 44%. Злоупотребление спиртными напитками приводило к тем же результатам.

Не лучше ситуация с солью и сахаром, подчеркнул медик. Избыток соли вызывал накопление токсичных белков, поэтому надо снизить количество соленых продуктов в своем рационе.

Ранее Марк Гадзиян перечислил продукты, снижающие риск развития болезни Альцгеймера. В их числе оказались сыры, ягоды и овощи , а также фундук, артишоки, зеленый чай, необработанное и постное красное мясо.

Питание Медицина Продукты
25 ноября 2023, 02:24
Немецкие ученые рассказали, чем заменить яйца на завтрак с пользой
Unsplash
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Немецкие ученые провели исследование и выяснили, что орехи снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому являются отличной альтернативой яйцам на завтрак. Об этом сказано в материале, опубликованном в Еuropean Association for the Study of Diabetes (EASD).

Ученые провели эксперимент с участием добровольцев. Одной группе заменили яйца на орехи, а мясо на цельнозерновые продукты, второй команде оставили их обычный рацион питания.

«Отказ от яиц сокращает риск развития болезней сердца, а еще диабета второго типа», - заявили исследователи из ФРГ.

Отказ от сливочного масла и его замена на оливковое тоже пошло на пользу на сердцу, пояснили ученые. При этом они признали, что эксперимент нужно продолжить, чтобы подтвердились уже полученные результаты. В любом случае употребление орехов на завтрак поможет сбалансировать рацион питания.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что апельсиновый сок и жареный бекон на завтрак вредят здоровью. В первом случае из-за избытка сахара, вызывающего чувство голода и приводящего к набору веса.

Еда Ученые
25 ноября 2023, 01:56
Врач назвал 3 напитка, которые опасно пить при низком атмосферном давлении
РИА «Новости»
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Врач-кардиолог Андрей Кондрахин предупредил о трех напитках, которые людям вместо бодрости принесут только ухудшение самочувствия. Об этом он рассказал в беседе с газетой «АиФ».

Медик отметил, что во время экстремально низкого атмосферного давления под запретом кофе, спиртное и энергетики. Эти напитки сгустят кровь вместо прилива энергии.

«Сгущение крови после их употребления может привести к образованию тромбов», - подчеркнул Кондрахин.

Помимо отказа от энергетических напитков медик дал и другие советы. Это снижение количества выкуриваемых сигарет, избежание любых стрессов, прием назначенных врачом лекарств. Работающим на износ людям стоит поостеречься, добавил специалист. Кардиолог включил в список также измерение артериального давления.

Ранее кардиолог Юрий Конец рассказал о влиянии магнитных бурь на состояние людей с психическими расстройствами. По его словам, они могли испытывать панический страх из-за повышенной геомагнитной активности, а возможный выброс адреналина мог спровоцировать у них тахикардию.

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